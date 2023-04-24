Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края
Сегодня в краевом правительстве прошло совещание, на котором Михаил Котюков, врио губернатора, принял ряд кадровых решений.
Так, он подписал прошение Юрия Лапшина об отставке с поста председателя правительства края. Временно исполняющим полномочия первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства назначен Сергей Верещагин. Он приступил к новым обязанностям с 24 апреля.
Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель Правительства - знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», - рассказывал ранее о причинах решения уйти в отставку Юрий Лапшин.
Справка
Сергей Викторович Верещагин родился 23 января 1975 в Зеленогорске. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». Работал в банковской сфере. В 2006 назначен заместителем руководителя департамента - начальником отдела сопровождения крупных инвестиционных проектов в департаменте планирования и экономического развития администрации края. Затем был главой агентства приоритетных инвестиционных проектов администрации края, министром внешних связей и инвестиционной политики края, министром экономики и регионального развития, заместителем министра регионального развития Российской Федерации. В 2018 стал заместителем председателя правительства края – министром экономического развития и инвестиционной политики края, в конце 2018 потом назначен заместителем председателя правительства края.
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