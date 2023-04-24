Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края

Сегодня в краевом правительстве прошло совещание, на котором Михаил Котюков, врио губернатора, принял ряд кадровых решений.

Так, он подписал прошение Юрия Лапшина об отставке с поста председателя правительства края. Временно исполняющим полномочия первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства назначен Сергей Верещагин. Он приступил к новым обязанностям с 24 апреля.

Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель Правительства - знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», - рассказывал ранее о причинах решения уйти в отставку Юрий Лапшин.