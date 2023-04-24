Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.04
81,48
89,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края

Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края
Иллюстрация: правительство края

Сегодня в краевом правительстве прошло совещание, на котором Михаил Котюков, врио губернатора, принял ряд кадровых решений.

#НОВОСТИ
Так, он подписал прошение Юрия Лапшина об отставке с поста председателя правительства края. Временно исполняющим полномочия первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства назначен Сергей Верещагин. Он приступил к новым обязанностям с 24 апреля.
 
Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель Правительства - знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», - рассказывал ранее о причинах решения уйти в отставку Юрий Лапшин.
 

Справка

 
Сергей Викторович Верещагин родился 23 января 1975 в Зеленогорске. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». Работал в банковской сфере. В 2006 назначен заместителем руководителя департамента - начальником отдела сопровождения крупных инвестиционных проектов в департаменте планирования и экономического развития администрации края. Затем был главой агентства приоритетных инвестиционных проектов администрации края, министром внешних связей и инвестиционной политики края, министром экономики и регионального развития, заместителем министра регионального развития Российской Федерации. В 2018 стал заместителем председателя правительства края – министром экономического развития и инвестиционной политики края, в конце 2018 потом назначен заместителем председателя правительства края.
 

Читайте также:

 

 

Автор: Екатерина Александрова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Политологи о назначении Котюкова: «Местным элитам придется уменьшить свои амбиции»Политологи о назначении Котюкова: «Местным элитам придется уменьшить свои амбиции»
  • Михаила Котюкова назначили исполняющим обязанности губернатора Красноярского краяМихаила Котюкова назначили исполняющим обязанности губернатора Красноярского края
  • Александр Усс ушел в отставку. Кто займет кресло губернатора Красноярского края?Александр Усс ушел в отставку. Кто займет кресло губернатора Красноярского края?
  • «Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в города России и заграницу«Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в города России и заграницу
  • Новая команда, рост инвестиций, экопрорыв: что ждут от Михаила Котюкова предпринимателиНовая команда, рост инвестиций, экопрорыв: что ждут от Михаила Котюкова предприниматели
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.