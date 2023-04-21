Новая команда, рост инвестиций, экопрорыв: что ждут от Михаила Котюкова предприниматели

Представители красноярского МСБ поделились прогнозами потенциальны изменений, которые ожидаются после назначения Михаила Котюкова исполняющим обязанности губернатора.

Представители МСБ Красноярска и региона поделились с «Деловым кварталом» прогнозами, предположениями и надеждами на потенциальные изменения, которые ожидаются после назначения Михаила Котюкова исполняющим обязанности губернатора.

20 апреля стало известно о главной кадровой перестановке для Красноярского края в 2023: Александра Усса, бывшего губернатора региона, отправили в отставку за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Тогда же появилась официальная информация о назначении временно исполняющего обязанности главы Красноярского края — им стал Михаил Котюков, до 20 апреля пребывавший в должности заместителя министра финансов РФ. «Деловой квартал» спросил у представителей малого и среднего бизнеса региона, на какие перемены они рассчитывают после нового назначения.

Анатолий Сергеев, гендиректор АНО «Проектный офис развития территорий» (АНО «ПОРТ»), координатор проекта «Цифровая Россия» в Красноярском крае, подчеркивает необходимость сбора возле губернатора команды с мощными компетенциями. По мнению г-на Сергеева, это благоприятно отразится на решении систематических задач внутри региона, а впоследствии позволит Красноярскому краю занять более высокие позиции в различных общероссийских рейтингах.

— С приходом Котюкова есть надежда на «потепление» отношений Норильска и «серого дома», что позитивно повлияет на социально-экономический климат в регионе и целостность нашего большого края.

Очень хочется, чтобы новый губернатор озадачился созданием команды из сильных личностей, способствующей развитию всей территории Красноярского края, и не повторял ошибок предшественников, замыкая все на себя, в «ручной режим».

Теперь это может оказаться особенно эффективным при работе в связке с А. В. Уссом, умело привлекающим финансы в регион.

Новой команде нужно будет не только работать с бюджетами и распоряжениями «сверху», но и начать говорить с отраслями на одном языке, договориться о приоритетах, правилах и ключевых направлениях. Важно научиться слышать друг друга, поддерживать сильные идеи, ответственно решать системные задачи вместе.

Пора нашему региону выбираться из всевозможных антирейтингов. Благо, возможностей у нас более, чем достаточно.

Аналогичную позицию занял и Владимир Владимиров, красноярский ресторатор. Кроме того, бизнесмен отметил, что одни из самых острых вопросов, давно и пристально требующие внимания — привлечение в регион инвестиций и «черное небо». Со слов г-на Владимирова, изменение персоны на руководящем Красноярским крае посту сейчас воспринято не самым однозначным образом.

— Многие довольно скептически относятся к смене руководителя региона, хотя учитывая высокий антирейтинг предыдущего губернатора, все же этот факт вызывает положительные эмоции у наших граждан. Очень печально было смотреть, что наши земляки высказывали столько негатива в адрес самого высокого руководителя в крае. Хочется, чтобы Котюков сумел все-таки выстроить в Красноярском крае команду и выполнять те обещания, которые дал президенту при назначении.

Если говорить об ожиданиях: конечно, это инвестиции в край, которые будут давать дополнительные рабочие места и доходы, и решение вопросов по «черному небу» — наверное, это запрос номер один вопрос. И, конечно, просто работа на благо жителей, а не собственного барства или пиара.

Также Владимир Владимиров подчеркнул: немалые надежды возлагаются на опыт работы Котюкова на федеральном уровне. Но не обходится и без негативных прогнозов — например, о выстраивании коммуникации с финансово-промышленными группами.

— По мнениям жителей, которые высказывались в различных публикациях, красноярские финансово-промышленные активно принимали участие в выборе ио губернатора, а значит, он «будет плясать под их дудочку».

Поэтому важно найти баланс, чтобы [эти взаимоотношения] не стали минусом или раздором, и все не превратились войны с ФПГ, которые были за время Усса. Высказывают и большие запросы на обновление команды, которая работала возле губернатора до этого.

Андрей Шевелев, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов», подтвердил высказанные коллегами по бизнес-цеху тезисы. По мнению предпринимателя, важнейшие пункты, на которые необходимо обратить внимание Михаилу Котюкову — кратное улучшение состояния экологии, а также корректировки системы налогообложения в регионе.

— Очень хочется, чтобы экологическая ситуация в городе изменилась в лучшую сторону. Поэтому я надеюсь, что мы как-либо переформатируем либо релоцируем наш алюминиевый завод. И, конечно, положительной динамике в случае с нашей экологией способствовало бы проведение газопровода.

И отдельно хотелось бы обратить внимание на положение малого и среднего бизнеса в Красноярском крае: так как в регионе все-таки фокус на тяжелую промышленность, говорить о налоговых послаблениях для МСБ пока не приходится.

Но можно обратить внимание хотя бы на пример Тюменской области: там 1% с оборота ОСН и 5% разницы между доходами и расходами — это просто рай для малых и средних бизнесов. Хочется, чтобы и у нас в крае взгляды правительства на МСБ в этом плане сменили текущий вектор.

Ранее «ДК» спросил красноярских политологов о том, какие процессы запустятся после таких кадровых перестановок: по мнению Александра Чернявского и Павла Клочкова, исход выборов главы региона, которые пройдут 10 сентября 2023, уже очевиден.

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