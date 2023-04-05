Стало известно о местонахождении Артема Усса в России

Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, сейчас находится в Москве. Об этом сообщает адвокат бизнесмена.

Стало известно, что Артем Усс по прибытии в Москву добровольно явился в полицию, где на него заочно было заведено уголовное дело по ст. 174 УК РФ «отмывание денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере», — сообщает Континент Сибирь.

По результатам допроса Артему Александровичу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде», — сообщил г-н Тихомиров, адвокат Артема Усса.

Напомним, что Усс-младший был задержан в Италии в октябре 2022 по запросу Минюста США. Его обвинили в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде нефти и передаче продукции двойного назначения. Артема Усса поместили под домашний арест. Позже итальянский суд отклонил ходатайство задержанного об экстрадиции в Россию, но 21 марта 2023 одобрил экстрадицию в США.

Свое решение о бегстве из-под ареста Артем Усс объяснил тем, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и «прогнулся» под давлением Вашингтона.

Ранее DK.RU сообщал, что помимо Артема Усса в октябре 2022 по запросу Минфина США были задержаны россияне — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы — нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото — всех поименованных персон Минюст США обвинил в уклонении от санкций и отмывании денег.

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