Губернатор Красноярского края и его сын попали в санкционный список США
США включило губернатора Красноярского края Александра Усса и его сын Артема Усса в санкционный список. Новый документ появился на сайте министерства финансов США 15 декабря.
Также в санкционный список попали и другие губернаторы. Например, Виктор Томенко, глава Алтайского края. Ранее он был председателем правительства Красноярского края. Также в списке есть уроженец Красноярска Андрей Воробьев. Сейчас он губернатор Московской области.
Ранее сын губернатора Артем Усс был арестован в Италии. Его обвиняют «в преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег». Сейчас Артем Усс находится под домашним арестом.
Летом санкции в отношении Александра Усса вводили Канада и Великобритания.
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Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс задержан в Италии по запросу Минюста США.
Артем Усс, арестованный в Италии по запросу Министерства юстиций США, отказался от экстрадиции в Соединенные штаты Америки.
Санкции: губернатор Александр Усс включен в «черный» список Канады
Г-н Усс оказался в санкционном списке вместе с главами других регионов Сибири — Виктором Томенко, Алтайский край и Андреем Травниковым, Новосибирская область.