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Артема Усса доставили на слушания в Апелляционный суд Милана

Артема Усса доставили на слушания в Апелляционный суд Милана
Иллюстрация: advokat-feygin.ru

Артем Усс, арестованный в Италии по запросу Министерства юстиций США, отказался от экстрадиции в Соединенные штаты Америки.

#НОВОСТИ

На слушаниях в Милане происходило лишь «опознание арестованного». У г-на Усса спросили, согласен ли он на экстрадицию в США. На соответствующий вопрос россиянин ответил отказом, — пишет итальянская пресса.

Таким образом запущено официальное рассмотрение дела россиянина. Прокуроры США должны в течение 45 дней предоставить дело с формулировкой обвинений, после чего Апелляционный суд Милана обязан его рассмотреть в течение шести месяцев.

В настоящее время адвокат г-на Усса готовит ходатайство о смене меры пресечения с ареста на домашний арест до завершения расследования в миланском суде.

Тем временем дело Артема Усса прокомментировали в Кремле.

Безусловно, наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России. Это обязательная практика. И будет делаться все, что возможно», — цитирует «РИА Новости» слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Также свое мнение о деле проговорил Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края:

Соединенные Штаты откровенно признают, что они пытаются вести преследование российских предпринимателей, в том числе и в первую очередь лиц, которые имеют родственные связи с государственными деятелями, чиновниками, с губернаторами, и членами парламента».

Напомним, Артема Усса задержали в Италии по запросу Минюста США. Его обвиняют в нарушении санкций, закупке нефти в Венесуэле и полупроводников и процессоров двойного назначения в США.

 

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Автор: Петр Савельев
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