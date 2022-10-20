Артем Усс арестован в Италии

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс задержан в Италии по запросу Минюста США.

Г-на Усса-младшего обвиняют в нарушении режима санкций и отмывании денег, — сообщает «Ъ», со ссылкой на Минюст.

Также задержан в Германии россиянин Юрий Орехов, который по версии Минюста США, вместе с Артемом Уссом являются совладельцами компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), через которую в США приобретались военные технологии и технологии двойного назначения для отправки российским покупателям. В их числе — попавшие под санкции предприятия.

Решение об экстрадиции Артема Усса и Юрия Орехова в США примут суды Италии и Германии.

Помимо Артема Усса и Юрия Орехова, «в преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег», обвиняются Светлана Кузургашева (aka Лана Нейман), Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Обвинительное заключение состоит из 12 пунктов, — уточняет РБК.

Как утверждается, Орехов являлся совладельцем, генеральным директором и управляющим директором компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) — частной компании по торговле промышленным оборудованием и сырьем, расположенной в Гамбурге (Германия). Другим владельцем NDA GmbH является Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России. Кузургашева занимала должность генерального директора одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под началом Орехова. Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях. Эти товары поставлялись российским конечным пользователям, включая подпадающие под санкции компании, контролируемые Телегиным и Туляковым, такие как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали российский оборонный сектор. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине, — сообщает NGS24.RU.

Арестованным россиянам грозит экстрадиция США и до 30 лет лишения свободы по решению суда Восточного округа Нью-Йорка, где обвинение возглавит Арти Макконнелл, помощник прокурора США, помощь ему оказывают эксперты и аналитики из контрразведки и экспортного контроля отдела национальной безопасности.

Александр Усс, в свою очередь, заявил, что предъявленное его сыну властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.

Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал губернатор в Telegram-канале.

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