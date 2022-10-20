В Красноярском крае ввели режим базовой готовности

В его рамках будет усилена охрана ряда объектов, а также общественного порядка.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил в регионе уровень базовой готовности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В нашем регионе должна быть усилена охрана общественного порядка, населения, важных объектов в первую очередь, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», — сказано в сообщении.

Помимо этого Усс поручил сформировать соответствующий оперативный штаб, в который также войдут «представители федеральных ведомств для совместной реализации всего комплекса задач» (о каких ведомствах идет речь, губернатор не уточнил).

Вчера президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В рамках этого указа главы регионов РФ получили полномочия вводить дополнительные меры для обеспечения безопасности.

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