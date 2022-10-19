Выборы губернатора`2033 Красноярского края обойдутся бюджету свыше 1 млрд рублей
На подготовку и проведение выборов губернатора Красноярского края планируется направить 1,074 млрд. рублей.
Это следует из пояснительной записки к законопроекту о краевом бюджете на 2023…2025.
При этом общая сумма ассигнований в 2023 составит 1,220 млрд рублей, из которых 145,8 млн рублей будут направлены на содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии Красноярского края.
Тем не менее, фактические расходы на выборы могут быть ниже, поскольку 1 млрд предполагают проведение двух туров. Если губернатора выберут по итогам первого тура, то потрачено будет порядка 60% от сметы.
Напомним, что на Выборах губернатора`2018, на которые было истрачено 0,4 млрд рублей, победил Александр Усс, набравший 60,19% электората или 356 820 голосов.
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