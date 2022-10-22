«РУСАЛ» опровергает обвинения в закупке нефти из Венесуэлы

В «Русале» раскритиковали публикацию с обвинениями Минюста США в адрес Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, о закупке санкционной венесуэльской нефти.

Напомним, Артема Усса и других россиян обвиняют в закупках санкционной венесуэльской нефти

для российской алюминиевой компании, которая контролируется олигархом, находящимся под санкциями».

В «Русале» отмечают, что металлургическая компания

А) не находится под контролем лица, против которого введены ограничения,

Б) не закупала венесуэльскую нефть.

Компания «Русал» не контролируется каким-либо физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями, в том числе бизнесменом Олегом Дерипаской», — сообщает Finam.ru со ссылкой на пресс-релиз компании (на англ.).

В сообщении Минюста США не называется бренд, но речь идет о

«российской алюминиевой компании, которая находилась под санкциями США с 6 апреля 2018 по 27 января 2019».

Именно против «Русала» действовали ограничения в данный период времени, но они были сняты после отказа Олега Дерипаски от контроля над компанией. Сам г-н Дерипаска до сих пор включен в санкционные списки.

«Русал» отвергает утверждение, приведенное в пресс-релизе Минюста США, что «российская алюминиевая компания контролируется олигархом, находящимся под санкциями». Это утверждение ложно. «Русал» не контролируется каким-либо физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в компании ничего не известно о якобы закупках нефти из Венесуэлы — еще одно «обвинение» от Минюста США.

«РУСАЛ» обязуется соблюдать все применимые законы и правила, включая законы о санкциях и экспортном контроле», — говорится в релизе компании.

При этом «РУСАЛ» уверяет, что проводит собственное расследование относительно этих утверждений.

Напомним, Артем Усс, сын губернатора Александра Усса, был задержан в Италии по запросу США 19 октября 2022. Его вместе с другими россиянами обвиняют в контрабанде нефти под видом зеленого горошка, экспорте из США через подставные компании военных технологий, а также в отмывании денег.

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