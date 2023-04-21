Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может стать сенатором

Александр Усс, экс-губернатор Красноярского края, может получить кресло сенатора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — приводят слова Дмитрий Пескова в Telegram-канале «Ведомости» .

Сам Александр Усс накануне также не сообщил, какую должность займет после ухода с поста губернатора.

Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — написал он в своем Telegram-канале.