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Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может стать сенатором

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может стать сенатором
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Александр Усс, экс-губернатор Красноярского края, может получить кресло сенатора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

#НОВОСТИ
Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — приводят слова Дмитрий Пескова в Telegram-канале «Ведомости»
Сам Александр Усс накануне также не сообщил, какую должность займет после ухода с поста губернатора.
Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — написал он в своем Telegram-канале.
Сегодня в краевом правительстве представили врио губернатора Михаила Котюкова. 
 
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Автор: Петр Савельев
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