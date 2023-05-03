Михаил Котюков посетил проблемные долгострои Красноярска

Сегодня временно исполняющий губернатора края Михаил Котюков посетил проблемные объекты, строящиеся в Красноярске по договорам долевого строительства.

Он побывал в домах ЖК «Ярослав» в 6-м микрорайоне Солнечного, ЖК «Квадро» на Караульной – Шахтеров, домах в мкрн Преображенский, ЖК «Емельяновская слобода» на ул. 1-я Хабаровская, 7, ЖК «Енисей» на Прибойной, 37. По этим долгостроям было больше всего обращений от красноярцев в социальных сетях Михаила Котюкова.

Четыре объекты планируют достроить до конца года. По ЖК «Ярослав» принято решение о выплате денежных компенсаций.

Наша цель — уже в этом году по всем проблемным объектам долевого строительства найти решения. То, что можно достроить, будет достроено, сегодня определили сроки», — подвел итоги общения с обманутыми дольщиками Михаил Котюков.

Всего в крае в реестре проблемных объектов 56 домов. Ранее было принято решение о достройке 13 объектов, дольщикам еще 4 объектов выплатят компенсаций. По 28 объектам регион направил ходатайство в Фонд развития территорий о принятии решений о выплатах.

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