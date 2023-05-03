Михаил Котюков посетил проблемные долгострои Красноярска
Сегодня временно исполняющий губернатора края Михаил Котюков посетил проблемные объекты, строящиеся в Красноярске по договорам долевого строительства.
Он побывал в домах ЖК «Ярослав» в 6-м микрорайоне Солнечного, ЖК «Квадро» на Караульной – Шахтеров, домах в мкрн Преображенский, ЖК «Емельяновская слобода» на ул. 1-я Хабаровская, 7, ЖК «Енисей» на Прибойной, 37. По этим долгостроям было больше всего обращений от красноярцев в социальных сетях Михаила Котюкова.
Четыре объекты планируют достроить до конца года. По ЖК «Ярослав» принято решение о выплате денежных компенсаций.
Наша цель — уже в этом году по всем проблемным объектам долевого строительства найти решения. То, что можно достроить, будет достроено, сегодня определили сроки», — подвел итоги общения с обманутыми дольщиками Михаил Котюков.
Всего в крае в реестре проблемных объектов 56 домов. Ранее было принято решение о достройке 13 объектов, дольщикам еще 4 объектов выплатят компенсаций. По 28 объектам регион направил ходатайство в Фонд развития территорий о принятии решений о выплатах.
Читайте также:
Администрация Красноярска резервирует участки на 8 Марта под строительство дороги
На сайте администрации города опубликовано распоряжение о резервировании земель в створе ул. 3-й Пионеров на участке от ул. Красномосковской до здания № 26 по ул. 8 Марта.
В Красноярске директор двух застройщиков пойдет под суд за обман дольщиков
Он обманул почти 200 человек на более чем 300 млн рублей.
Для проектировщиков разработали рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска
Управление архитектуры совместно с главным управлением образования разработали методические рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска.