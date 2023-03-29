Для проектировщиков разработали рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска

Управление архитектуры совместно с главным управлением образования разработали методические рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска.

В документе приведены примеры, как можно зонировать пространство около здания детского сада, какое оборудование устанавливать на спортивных и игровых площадках, указана оптимальная высота ограждений, варианты озеленения, места установки веранд, размещение мест для хранения колясок и установки контрольно-пропускных пунктов.

В департаменте градостроительства отметили, что документ будет полезен компаниям-проектировщикам, организациям, занимающимся капитальный ремонтом, реконструкцией и строительством детских садов, благоустройством прилегающих к ним территорий.

Документ с рекомендациями размещен на сайте мэрии.

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