Для проектировщиков разработали рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска
Управление архитектуры совместно с главным управлением образования разработали методические рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска.
В документе приведены примеры, как можно зонировать пространство около здания детского сада, какое оборудование устанавливать на спортивных и игровых площадках, указана оптимальная высота ограждений, варианты озеленения, места установки веранд, размещение мест для хранения колясок и установки контрольно-пропускных пунктов.
В департаменте градостроительства отметили, что документ будет полезен компаниям-проектировщикам, организациям, занимающимся капитальный ремонтом, реконструкцией и строительством детских садов, благоустройством прилегающих к ним территорий.
Документ с рекомендациями размещен на сайте мэрии.
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