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В «Южном берегу» должны построить школу и детский сад

В «Южном берегу» должны построить школу и детский сад
Иллюстрация: admkrsk.ru

Земельные участки в мкрн. «Южный берег» передали в муниципальную собственность. Теперь там могут построить детский сад и начальную школу.

#НОВОСТИ

Речь идет о территории между домами ул. Регатной и Парусной.

Теперь участки, ранее принадлежавшие ООО «Новый город», перешли в муниципальную собственность.

ООО «Новый город» в обмен получило участки на ул. П. Подзолкова и в центре Красноярска. 

Сейчас власти города определяют объем финансирования на проектирование учреждений.

Предполагается, что на территории построят детсад на 270 и начальную школу на 250 мест.

 

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Автор: Петр Савельев
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