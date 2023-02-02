В «Южном берегу» должны построить школу и детский сад
Земельные участки в мкрн. «Южный берег» передали в муниципальную собственность. Теперь там могут построить детский сад и начальную школу.
Речь идет о территории между домами ул. Регатной и Парусной.
Теперь участки, ранее принадлежавшие ООО «Новый город», перешли в муниципальную собственность.
ООО «Новый город» в обмен получило участки на ул. П. Подзолкова и в центре Красноярска.
Сейчас власти города определяют объем финансирования на проектирование учреждений.
Предполагается, что на территории построят детсад на 270 и начальную школу на 250 мест.
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