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СМ.СИТИ объявила начало традиционной новогодней акции

СМ.СИТИ объявила начало традиционной новогодней акции
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Компания снизила цены на несколько квартир в «Южном береге».

#НОВОСТИ

В Красноярске стартовала новогодняя акция от компании «СМ.СИТИ» — застройщик снизил цены на несколько квартир в сити-районе «Южный берег». Во время ее проведения красноярцы могут сэкономить на квартире до 340 тыс. рублей.

Такие акции «СМ.СИТИ» проводит с 2014 года. Количество квартир, на которые снижается цена, обычно соответствует порядковому номеру года в рамках века. Таким образом в этот раз под акцию попало 23 квартиры. Их стоимость снижена на 250-340 тыс. рублей.

В этом году в акции участвуют 2-х и 3-х комнатные квартиры площадью от 60 до 90 кв.м. Они расположены в трех домах „Южного берега“, которые сдались в конце этого года и находятся по адресам ул. Парусная, 3, ул. Набережная Южная, 10 и Набережная Южная, 14», — рассказали в «СМ.СИТИ».

Специальные цены начнут действовать с сегодняшнего дня — 26 декабря. Продлится акция до 25 января 2023.

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Автор: Петр Савельев
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