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В Красноярске отменили торги по выбору подрядчика для застройки Южного рынка

В Красноярске отменили торги по выбору подрядчика для застройки Южного рынка
Иллюстрация: администрация города

Администрация города приняла решение отменить аукцион по территории комплексного развития на улице Шахтёров, где сейчас находится Южный рынок и рынок «Луч».

#НОВОСТИ
Необходимо дополнительно рассмотреть вопросы, связанные с правами собственников земельных участков, включённых в границы КРТ, и расположенных на них объектов», — отметили в пресс-службе мэрии.
Всем компаниям, которые заявились на торги, вернут задатки.
 
В администрации города подчеркнули, что КРТ на Шахтеров – пилотный проект по развитию территории, занятой нежилой застройкой, в том числе складскими, торговыми и производственными объектами. 
 
Ранее DK.RU писал, что общая площадь территории, которую отдают под застройку, составляет 18 га. Там должны построить около 190 тыс. кв. м жилья для 6300 человек, дома могут быть не выше 25 этажей. На первых этажах нужно предусмотреть помещения под образовательные и социальные учреждения, в частности детсад (не менее 32 места), физкультурно-спортивный комплекс площадью 480 кв. м, молодежный центр на 200 кв.м. Кроме того, в жилом районе нужно построить школу вместимостью не менее 1100 человек и отдельно стоящий детсад на 240 воспитанников. Также в микрорайоне должен появиться тематический парк отдыха и развлечений. На реализацию проекта отводится 15 лет.
 
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Автор: Петр Савельев
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