Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.06
80,99
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На мэрию Красноярска подали в суд из-за нехватки школ и детсадов

На мэрию Красноярска подали в суд из-за нехватки школ и детсадов
Автор фото: DeztowNG. Иллюстрация: Яндекс.Карты

С иском к администрации выступил прокурор Красноярского края. По его оценкам власти города не исполняют в полной мере своих обязанностей по обеспечению горожан местами в этих учреждениях.

#НОВОСТИ

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник потребовал от мэрии Красноярска обеспечить горожан необходимым количеством школ и детских садов. С соответствующим заявлением он обратился в суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Требования прокурора основаны на законе — обязать администрацию с учетом имеющейся потребности обеспечить необходимое количество дошкольных и школьных мест путем строительства, выкупа, реконструкции образовательных объектов либо иными способами на территориях активно застраивающихся микрорайонов: „Академгородок“, „Ботанический“, „Серебряный“, „Солнечный“, „Южный берег“», — рассказали в прокуратуре.

По мнению Тютюника, то количество школ и детсадов, которое сейчас строится, не покрывает потребности города в подобных учреждениях. Через суд он намерен принудить муниципалитет к исполнению своих обязанностей.

Читайте также:

В Солнечном планируется строительство квартала на 20 высоток

В Советском районе Красноярска утвержден проект планировки и межевания восьмого микрорайона.

В Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на Бугаче

Администрация города объявила торги по

В «Южном берегу» должны построить школу и детский сад

Земельные участки в мкрн. «Южный берег» передали в муниципальную собственность. Теперь там могут построить детский сад и начальную школу.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Расследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершеноРасследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершено
  • Банковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизмаБанковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизма
  • Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор ЗубаревСкончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев
  • В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023
  • Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.