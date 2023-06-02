На мэрию Красноярска подали в суд из-за нехватки школ и детсадов

С иском к администрации выступил прокурор Красноярского края. По его оценкам власти города не исполняют в полной мере своих обязанностей по обеспечению горожан местами в этих учреждениях.

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник потребовал от мэрии Красноярска обеспечить горожан необходимым количеством школ и детских садов. С соответствующим заявлением он обратился в суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Требования прокурора основаны на законе — обязать администрацию с учетом имеющейся потребности обеспечить необходимое количество дошкольных и школьных мест путем строительства, выкупа, реконструкции образовательных объектов либо иными способами на территориях активно застраивающихся микрорайонов: „Академгородок“, „Ботанический“, „Серебряный“, „Солнечный“, „Южный берег“», — рассказали в прокуратуре.

По мнению Тютюника, то количество школ и детсадов, которое сейчас строится, не покрывает потребности города в подобных учреждениях. Через суд он намерен принудить муниципалитет к исполнению своих обязанностей.

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