В Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на Бугаче

Администрация города объявила торги по поиску подрядчика, который займется строительством детского сада в микрорайоне Бугач. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 июня.

Начальная максимальная цена контракта — 385,1 млн рублей. Строительной компании предстоит возвести дошкольное учреждение до сентября 2024. Детсад будет рассчитан на 300 детей. По проекту там предусмотрены музыкальный и спортивный залы, прачечная и другие технические помещения.

По такому же проекту сейчас возводят детсад в микрорайоне «Медицинский городок» и уже построили на улице 78-й Добровольческой Бригады, 27.

Дошкольное образовательное учреждение появится рядом с новой школой № 159. Также в планах возвести там центр дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Он уже проектируется.

Читайте также: