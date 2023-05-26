Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.05
79,96
86,19
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на Бугаче

В Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на Бугаче
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Администрация города объявила торги по поиску подрядчика, который займется строительством детского сада в микрорайоне Бугач. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 июня.

#НОВОСТИ
Начальная максимальная цена контракта — 385,1 млн рублей. Строительной компании предстоит возвести дошкольное учреждение до сентября 2024. Детсад будет рассчитан на 300 детей. По проекту там предусмотрены музыкальный и спортивный залы, прачечная и другие технические помещения.
 
По такому же проекту сейчас возводят детсад в микрорайоне «Медицинский городок» и уже построили на улице 78-й Добровольческой Бригады, 27. 
 
Дошкольное образовательное учреждение появится рядом с новой школой № 159. Также в планах возвести там центр дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Он уже проектируется. 
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске арестовали бывшего директора сибирского ФМБАВ Красноярске арестовали бывшего директора сибирского ФМБА
  • Центральный рынок Красноярска может сменить собственникаЦентральный рынок Красноярска может сменить собственника
  • В Красноярске открылся новый мебельный цехВ Красноярске открылся новый мебельный цех
  • В Красноярске выбран подрядчик для строительства спортивно-культурного центра с бассейномВ Красноярске выбран подрядчик для строительства спортивно-культурного центра с бассейном
  • В Солнечном планируется строительство квартала на 20 высотокВ Солнечном планируется строительство квартала на 20 высоток
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.