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В Горсовете предложили выделить Солнечный в отдельный район Красноярска

В Горсовете предложили выделить Солнечный в отдельный район Красноярска
Иллюстрация: 2ГИС

Главные аргументы депутатов — рост числа жителей микрорайона практически вдвое, его географическая обособленность и распределение соцобъектов.

#НОВОСТИ

В городском совете Красноярска рассмотрят законопроект об изменении статуса Солнечного: группа депутатов предлагает сделать его отдельным районом города. О внесении проекта сообщил депутат Роман Крастелев.

По мнению инициаторов проекта, «решение назрело уже давно». В пояснительной записке депутаты делают акцент на почти двукратном увеличении населения Солнечного, его территориальная отдаленность, а также темпы массовой застройки.

Например, там запланировали строительство квартала на 20 высотных домов. Проект разбили на три очереди: они будут реализовываться с 2023 по 2032 включительно.

Депутаты уверены: так как сейчас Солнечный входит в состав Советского района, это существенно влияет на социальную инфраструктуру.

«Это вызывает абсурдные ситуации, когда места жителям Солнечного в детских садах предлагают в Зелёной роще, а нуждающихся в медицинском обслуживании заверяют, что строящаяся поликлиника в Северном решит их проблемы», — говорится в пояснительной записке.

Предложения присвоить Солнечному статус отдельного района Красноярска звучат не впервые: в том же Горсовете это обсуждали еще в 2020.

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Автор: Петр Савельев
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