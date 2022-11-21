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В Красноярске готовится к открытию еще один «Детский мир»

В Красноярске готовится к открытию еще один «Детский мир»
Иллюстрация: «Наш мкр. Солнечный»

В Солнечном в декабре 2022 откроется магазин «Детский мир». На здании торгового центра уже появилась вывеска, — сообщается в паблике «Наш мкр. Солнечный».

#НОВОСТИ
В этом же ТЦ должны открыться магазин «Эльсити», детский развивающий центр и «Додо Пицца». 
 
В декабре 2022 DK.RU писал, что на сайте HeadHunter появились объявления о поиске персонала в «Детский мир» в ТЦ «Солнечный». По информации 2ГИС, сейчас в Красноярске работает семь магазинов сети «Детский мир». Еще четыре магазина открыты в городах края.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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