В Красноярске готовится к открытию еще один «Детский мир»

Иллюстрация: «Наш мкр. Солнечный»

В Солнечном в декабре 2022 откроется магазин «Детский мир». На здании торгового центра уже появилась вывеска, — сообщается в паблике «Наш мкр. Солнечный».