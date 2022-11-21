В Красноярске готовится к открытию еще один «Детский мир»
В Солнечном в декабре 2022 откроется магазин «Детский мир». На здании торгового центра уже появилась вывеска, — сообщается в паблике «Наш мкр. Солнечный».
Сеть магазинов «Детский мир» планирует открыть еще один филиал в Красноярске. Объявления о поиске персонала в новый магазин появились на сайте HeadHunter.
Сеть магазинов «Дочки-сыночки» готовится к самобанкротству
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Контрагенты группы говорят о просрочках в выплатах — из-за чего некоторые поставщики работают с ней только по предоплате, хотя другим сетям дают отсрочку на срок до трех месяцев.
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«Детский мир» продан. Он станет первой компанией в РФ с 100% акций в свободном обращении
«Детский мир» стал историей успеха для АФК «Система»: этот актив принес нам более 60 млрд рублей в виде поступлений от размещений акций и дивидендов». АФК полностью продает акции детского ритейлера.