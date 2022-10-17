В Красноярске откроют еще один магазин «Детский мир»

Сеть магазинов «Детский мир» планирует открыть еще один филиал в Красноярске. Объявления о поиске персонала в новый магазин появились на сайте HeadHunter.

Например, в магазин ищут кладовщика, продавца-кассира, заместителя директора.

Из объявлений следует, что магазин откроется в мкрн. Солнечный в строящемся торговом центре рядом с другим ТЦ, где одним из якорных арендаторов является «Аллея». Сейчас здание практически достроено. Сроки открытия магазина не уточняются. DK.RU отправил запрос в пресс-службу магазина, чтобы выяснить подробности, но на него не ответили.

По информации 2ГИС, сейчас в Красноярске работает семь магазинов сети «Детский мир». Еще четыре магазина открыты в городах края.

Читайте также:

В арсенале компании уже есть сеть заправок, работающая в нескольких регионах Сибири.

Сеть магазинов «Дочки-сыночки» готовится к самобанкротству Контрагенты группы говорят о просрочках в выплатах — из-за чего некоторые поставщики работают с ней только по предоплате, хотя другим сетям дают отсрочку на срок до трех месяцев.

«Детский мир» продан. Он станет первой компанией в РФ с 100% акций в свободном обращении «Детский мир» стал историей успеха для АФК «Система»: этот актив принес нам более 60 млрд рублей в виде поступлений от размещений акций и дивидендов». АФК полностью продает акции детского ритейлера.



