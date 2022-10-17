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В Красноярске откроют еще один магазин «Детский мир»

В Красноярске откроют еще один магазин «Детский мир»
Иллюстрация: shangarey/ru.freepik.com

Сеть магазинов «Детский мир» планирует открыть еще один филиал в Красноярске. Объявления о поиске персонала в новый магазин появились на сайте HeadHunter.

#НОВОСТИ

Например, в магазин ищут кладовщика, продавца-кассира, заместителя директора.

Из объявлений следует, что магазин откроется в мкрн. Солнечный в строящемся торговом центре рядом с другим ТЦ, где одним из якорных арендаторов является «Аллея». Сейчас здание практически достроено. Сроки открытия магазина не уточняются. DK.RU отправил запрос в пресс-службу магазина, чтобы выяснить подробности, но на него не ответили.

По информации 2ГИС, сейчас в Красноярске работает семь магазинов сети «Детский мир». Еще четыре магазина открыты в городах края.

 
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В арсенале компании уже есть сеть заправок, работающая в нескольких регионах Сибири.


 
 
Автор: Петр Савельев
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