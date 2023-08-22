В Красноярске выросли цены на торговую недвижимость

Цена предложения по продаже торговых помещений в Красноярске за первое полугодие выросла примерно на 6%. Сегмент торговой недвижимости обогнал остальные сегменты по темпам прироста.

Цены на офисную и производственно-складскую недвижимость за тот же период выросли не так значительно — на 2 %. Что касается арендных ставок, то по свободным торговым объектам рост составил 2%, производственно-складские посещения подорожали на 3%, офисные — на 6%.

Дисбаланс подобного типа, когда цены продажи растут быстрее, чем ставки аренды, может в будущем привести к снижению доходности инвестиций. Если это произойдет, то спрос на покупку торговой недвижимости и помещений под общепит снизится», — считает Евгений Бурденюк, директор компании «Отелит».

Самые высокие арендные ставки в Железнодорожном районе, они примерно на 35% выше, чем в Ленинском. Помещения малой площади дешевле на 31%, чем крупные объекты. Ставка аренды на недвижимость на первом этаже в среднем на 53% выше, чем в цоколе и подвале. Самые высокие цены на торговые объекты в Центральном районе. Недвижимость там дороже, чем в самом дешевом Ленинском районе на 57%.

В среднем, статистика показывает, что на рынке купли-продажи цены варьируются в более широких пределах, чем на рынке аренды. Отчасти это связано с тем, что число предложений на рынке аренды почти в два раза выше – поэтому ценовые отклонения нивелируются», - прокомментировала Елена Ермолаева, руководитель компании RID Analytics.

Аналитики также заметили, что в первом полугодии выросло число предложений на продаже нежилой недвижимости. Что касается аренды, то в первом квартале предложение выросло, а во втором сократилось.

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