Красноярский край вошел в топ-10 регионов РФ по объему ипотечных сделок

На лето 2023 совокупный объем ипотечных кредитов, выданных для покупки жилья в Красноярске и крае, оценивают почти в 50 млрд рублей.

Красноярский край вошел в топ-10 регионов страны, лидирующих по объему заключения ипотечных сделок. Он замкнул рейтинг, составленный по данным Сбербанка, и стал единственным регионом Сибири, попавшим в топ. По опубликованной информации, за прошедшие месяцы 2023 в Красноярском крае успели оформить ипотечные выдачи объемом 49,8 млрд рублей.

Открыли рейтинг Москва и Московская область — 256 млрд и 228,3 млрд рублей соответственно.

Закрывает тройку лидеров Санкт-Петербург — там выдали 142,3 млрд рублей.

На остальных строчках топ-10 в порядке убывания расположились Краснодарский край, Тюменская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Республика Татарстан, Ростовская область и Красноярский край.

Ранее «ДК» сообщал, что объем выдачи жилищных кредитов в 2023 начал ощутимо расти в мае. При этом еще в марте аналитики фиксировали снижение ипотечных выдач.

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