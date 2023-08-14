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Красноярский край вошел в ТОП-3 регионов для переезда

Красноярский край вошел в ТОП-3 регионов для переезда
Иллюстрация: sibdom.ru

Аналитики грузового направления сервиса «Яндекс Доставка» провели исследование по теме отношения россиян к переездам.

#НОВОСТИ

Исследование показало, что поменять жилье или переехать в другой город в ближайшем будущем хотели бы больше половины россиян.

Пятая часть опрошенных (20%) планирует переезд в течение года, а еще треть (33%) — в перспективе нескольких лет.

Задумываются о переезде ближе к пенсии — около 10% респондентов. Между тем почти 33% россиян отметили, что вообще не планируют переезжать. Поменяли место жительства за последний год всего 4% респондентов, живущих в России.

Что думают те, кто планирует переезд

Согласно опросу, 31% респондентов, задумывающихся о переезде, хотели бы жить у моря. Переезд в более развитые города планируют 25% опрошенных, при этом только 13% хотят переехать в Москву или Санкт-Петербург. Между тем, почти половина планирующих переезд не собирается уезжать из своего региона. Переезд в другой район города рассматривают 20% респондентов, а 19% хотели бы жить за городом. Результаты опроса подтверждают, что тенденция деурбанизации крупных городов, наметившаяся в пандемию, по-прежнему актуальна.

Основной причиной переезда 62% респондентов называют желание улучшить жилищные условия. Около 43% опрошенных, планирующих переезд, мечтают о собственном доме, а 28% хотят переехать в квартиру побольше. Четверть респондентов ищут для переезда квартиру с хорошим ремонтом.

Куда глаза глядят

По данным Яндекс Недвижимости, москвичи чаще стали искать недвижимость для покупки в новостройках других регионов. Доля просмотров жилья вне столицы выросла с 14,7% в 2022 до 17,4% в 2023. В ТОП регионов, где москвичи ищут жилье, вошли Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края.

При этом Москва остается лидером спроса среди россиян — 38,6% просмотров собирают новостройки столицы. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Красноярский край.

Переезд ради карьерного роста планируют только 23% опрошенных. Еще 12% задумываются о переезде, чтобы жить с любимым человеком, а 10% — чтобы отделиться от родителей.

Что держит

Аналитики также изучили, по каким причинам россияне откладывают переезд. Больше половины (57%) респондентов отметили, что хотят подзаработать достаточную для смены места жительства сумму денег. Часть участников опроса уточняют, что копят на новую квартиру или строительство дома.

Более 20% опрошенных откладывают переезд, потому что не хотят или не могут расстаться с близкими.

Еще 21% опасаются трудностей, связанных с переездом: доставка на новое место имущества, накопленного за долгие годы, кажется сложной задачей.

Почти 19% боятся не найти работу на новом месте, а 16% боятся начинать жизнь с нуля.

Методика исследования

Исследование Яндекс Доставки проводилось в июле 2023 методом онлайн-анкетирования через платформу Яндекс Взгляд. В опросе участвовало 1015 респондентов из России старше 18 лет.

 

 

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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