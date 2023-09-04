Красноярский край оказался в числе лидеров Сибири по запасам агропородукции

По многим культурам регион занимает первое место в округе.

Красноярский край занимает первое место в Сибирском федеральном округе по запасам масличных культур, фуражной пшеницы, ячменя, ржи картофеля, моркови и свеклы. Об этом рассказали в региональном управлении «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

В частности, на конец августа 2023 в крае хранилось:

масличных культур — 38,68 тыс. тонн;

фуражной пшеницы — 353,27 тыс. тонн;

ячменя — 133,91 тыс. тонн;

ржи — 11,80 тыс. тонн;

картофеля — 0,94 тыс. тонн;

моркови — 0,05 тыс. тонн;

столовой свеклы — 0,04 тыс. тонн.

В целом, по данным ведомства, в крае сосредоточено 25,12% запасов масличных культур Сибирского федерального округа, 18,19% запасов зерновых и 44,21% овощей.

Наблюдается рост региональных запасов некоторых видов сырья и продовольствия в сравнении с уровнем прошлого года: мясных полуфабрикатов — в 3,13 раза, говядины — на 96,44%, макарон — на 134,85%, пшеничной муки — на 93,09%, гречневой крупы — на 12,86%, гречихи — на 99,92%, ячменя — на 46,39%, рапса — на 1,38%, картофеля — на 4,44%», — добавили в «Центре Агроаналитики».

Позиции региона в СФО по мясным продуктам не уточняется. Однако известно, что на складах краевых производителей и мясопереработчиков на отчетную дату хранилось 2,44 тыс. тонн свинины, 0,83 тыс. тонн говядины, 0,54 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, 0,32 тыс. тонн мяса птицы, 67 тыс. условных банок мясных консервов.

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