В Красноярском крае собрали более 0,5 млн тонн зерна

В Красноярском крае продолжается уборка урожая. Зерновые и зернобобовые обмолочены со 197 тыс. га, что составляет около 21% от плана.

На данный момент намолочено 590 тыс. т зерна при урожайности 29,9 ц с га.

Наиболее активно ведут уборочную аграрии южных и западных районов края, обмолотившие более 24% и 23% площадей от плана.

Теплая и сухая погода в третьей декаде августа позволила нарастить темпы уборочной в крае, благодаря этому наши хлеборобы не просто вышли на показатель прошлого года, но и перевыполнили его. В прошлом сезоне на аналогичную дату собрали 395 тыс. тонн зерна, в этом — уже почти 600 тыс. тонн. Основные работы традиционно придутся на сентябрь. Пока синоптики дают на этот месяц позитивный прогноз: температура на уровне средних многолетних значений, осадков ожидается меньше среднемноголетнего количества. Готовность машинно-тракторного парка высокая, свободные мощности хранилищ оцениваются в 3,379 млн т, они полностью обеспечат приемку урожая», — рассказал Леонид Шорохов и. о. председателя правительства Красноярского края.

Помимо зерна сельхозники приступили к уборке других культур, в Дзержинском и Шарыповском районах начали убирать рапс, собрано 640 т маслосемян, средняя урожайность культуры в этом году составила 25,2 ц с га.

Картофель собирают в хозяйствах Боготольского, Березовского, Енисейского, Ирбейского, Манского, Сухобузимского и Шушенского районов. Урожай составляет 4,3 тыс. т.

Морковь, капусту и лук, убирают в Емельяновском, Енисейском, Березовском, Козульском, Манском и Шушенском районах, собрано 750 т овощей при средней урожайности 154 ц с га.

Ведутся работы по заготовке корма для скота.

Сена заготовлено около 174 тыс. т (85% от плана), сенажа — 807 тыс. т (>90%). Силос закладывают в Канском, Дзержинском, Березовском, Ермаковском, Шушенском, Курагинском, Краснотуранском и Енисейском районах. Работа проведена на 5,6% от плана и продлится до конца октября 2023.

Обеспеченность животноводов края кормами составляет около 21 ц кормовых единиц на условную голову, или 70% от плана.

Под урожай 2024 аграрии сеют озимые и пашут зябь, пары подготовлены на 420 тыс. га — план перевыполнен на 5,4%.

С начала 2023 сельхозпроизводители приобрели 108 тракторов, 31 зерноуборочный комбайн, 12 зерносушилок, 18 посевных комплексов и 374 единицы прочей сельхозтехники и оборудования в общей сумме на 2,5 млрд рублей.

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