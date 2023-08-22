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В Красноярском крае стартовала уборочная кампания

В Красноярском крае стартовала уборочная кампания
Автор фото: Александр Юшин. Иллюстрация: krskstate.ru

В этом году в регионе засеяно около 1,5 млн гектаров. На сегодня урожай убран на 2,5% этой площади.

#НОВОСТИ

Аграрии Красноярского края начали убирать урожай. На сегодня с 2,5% посевных площадей собрано 67 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 28,8 центнера с гектара, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и торговли региона.

Уборочная началась на несколько дней позже, чем годом ранее: из-за прохладной затяжной весны сдвинулись сроки посевной и, соответственно, созревания хлебов. Однако темпы полевых работ высокие, урожайность достойная, обеспеченность материально-техническими ресурсами полная», — рассказал глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

В этом году сельхозпроизводители засеяли около 1,5 млн гектаров, из которых 952 тыс. гектаров пошло под зерновые и зернобобовые, 215 тыс. — под рапс, 6,4 тыс. — под картофель, 1,4 тыс. га — под овощи.

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Автор: Петр Савельев
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