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Аграриям Красноярского края раздали субсидий на 1,5 млрд рублей

Аграриям Красноярского края раздали субсидий на 1,5 млрд рублей
Автор фото: aleksandarlittlewol. Иллюстрация: freepik.com

По общему объему выделяемых властями средств регион идет на четвертом месте по Сибири.

#НОВОСТИ

С начала года до сельхозпроизводителей Красноярского края доведено 1,57 млрд рублей из денег, предусмотренных на субсидирование отрасли в 2023, сообщили в региональном филиале «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

Большая часть уже распределенных средств — 1,2 млрд рублей — федеральные. Всего же госказна обещает выделить в этом году 1,415 млрд. Еще 444,8 млн даст краевой бюджет. Таким образом в общей сложности на субсидирование АПК Красноярского края в 2023 будет направлено 1,86 млрд рублей. Это четвертое место по Сибири. Лидирует же здесь Новосибирская область (3,8 млрд рублей). Меньше всего получат аграрии Республики Алтай (332,97 млн рублей).

Как отмечают в «Центре Агроаналитики», в сравнении с прошлым годом в крае на 57% увеличены субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования (573,56 млн рублей), на 22,4% увеличен объем средств, которые пойдут на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур (441,3 млн рублей) и на 16,1% выросли затраты на комплексное развитие сельских территорий (18,89 млн рублей).

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Автор: Петр Савельев
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