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Красноярские аграрии перевыполнили план посевной по картофелю, овощам и гречихе

Красноярские аграрии перевыполнили план посевной по картофелю, овощам и гречихе
Автор фото: Диана Иванова. Иллюстрация: krasagro.ru

В Красноярском крае завершилась посевная кампания. Рассказываем какие культуры и в каком объеме посажены в этом году.

#НОВОСТИ

По предварительным итогам посевной кампании 2023 в Красноярском крае было в общей сложности засеяно 1 млн 341,7 тыс. гектаров земли, сообщают в региональном Минсельхозе.

Под зерновые и зернобобовые пошло 940,4 тыс. га, масличные — почти 227 тыс. га, из них рапс занимает 213,7 тыс. га, что самый большой показатель по стране.

В сравнении с прошлым годом аграрии немного увеличили площадь сева зерновых и зернобобовых. Под масличные в целом и под рапс в частности в этом сезоне отвели меньше гектаров, чем годом ранее, однако этот объем обоснованный», — отмечает министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

По ряду культур аграрии края перевыполнили план. В частности, по картофелю (6,3 тыс. га; +1,8%), овощам (1,3 тыс. га; +4,2%), горчице (1,7 тыс. га; +35%), гречихе (20,6 тыс. га; +23,8%) и кукурузе (23,5 тыс. га; +8,6%).

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Автор: Петр Савельев
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