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Под Красноярском построят тепличный комбинат за 12,4 млрд рублей

Под Красноярском построят тепличный комбинат за 12,4 млрд рублей
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Тепличный комбинат разместится неподалеку от деревни Старцево. Там будут выращивать томаты и огурцы.

#НОВОСТИ
Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили Сергей Верещагин, исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края и Евгений Бутонаев, директор ООО «Тепличный комбинат "Солнечный"».
 
Мощность комплекса составит 25 тысяч тонн продукции в год. Овощи будут выращивать круглогодично. Первую очередь планируют ввести в конце 2024. Выход на полную проектную мощность запланирован в конце 2026. Общая площадь теплиц составит 33 га. Инвестиции в проект составят 12,4 млрд рублей.
 
Этот инвестиционный проект имеет большое для края значение. Было решено включить его в  состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"», – сообщил Сергей Верещагин.
 
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Автор: Петр Савельев
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