Под Красноярском построят тепличный комбинат за 12,4 млрд рублей
Тепличный комбинат разместится неподалеку от деревни Старцево. Там будут выращивать томаты и огурцы.
Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили Сергей Верещагин, исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края и Евгений Бутонаев, директор ООО «Тепличный комбинат "Солнечный"».
Мощность комплекса составит 25 тысяч тонн продукции в год. Овощи будут выращивать круглогодично. Первую очередь планируют ввести в конце 2024. Выход на полную проектную мощность запланирован в конце 2026. Общая площадь теплиц составит 33 га. Инвестиции в проект составят 12,4 млрд рублей.
Этот инвестиционный проект имеет большое для края значение. Было решено включить его в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"», – сообщил Сергей Верещагин.
Читайте также:
Средства распределили между 59 сельскохозяйственными организациями, среди которых не только хозяйства, но также ИП и отдельные фермеры.
Красноярский завод «Бирюса» начал выпускать посудомоечные машины
Красноярский производитель холодильной и бытовой техники расширил список выпускаемой продукции после ухода с рынка ряда зарубежных предприятий.
4 млрд инвестируют в строительство комбината по производству соков в Красноярском крае
Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2023: предполагается, что строительство завершат к 2025.