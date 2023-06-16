Под Красноярском построят тепличный комбинат за 12,4 млрд рублей

Тепличный комбинат разместится неподалеку от деревни Старцево. Там будут выращивать томаты и огурцы.

правительства Красноярского края и Евгений Бутонаев, директор ООО «Тепличный комбинат "Солнечный"». Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили Сергей Верещагин , исполняющий обязанности председателяи Евгений Бутонаев, директор ООО «Тепличный комбинат "Солнечный"».

Мощность комплекса составит 25 тысяч тонн продукции в год. Овощи будут выращивать круглогодично. Первую очередь планируют ввести в конце 2024. Выход на полную проектную мощность запланирован в конце 2026. Общая площадь теплиц составит 33 га. Инвестиции в проект составят 12,4 млрд рублей.

Этот инвестиционный проект имеет большое для края значение. Было решено включить его в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"», – сообщил Сергей Верещагин.

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