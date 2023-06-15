Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.06
83,64
90,38
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Больше 221 млн точечной допподержки получили красноярские аграрии

Больше 221 млн точечной допподержки получили красноярские аграрии
Иллюстрация: freepik.com / aleksandarlittlewolf

Средства распределили между 59 сельскохозяйственными организациями, среди которых не только хозяйства, но также ИП и отдельные фермеры.

#НОВОСТИ
 
Аграриям Красноярского края выделили дополнительную поддержку от государства: сельские хозяйства, индивидуальные предприниматели и самостоятельные фермеры получили 221,5 млн рублей. Выделенные средства направили 59 организациям, которые занимаются производством зерновых.

Таким образом производителям «закрыли» часть затрат, вложенных в производство и дальнейшую реализацию пшеницы, ржи и ячменя в 2022.

На июнь 2023 госпомощь, выделенная федеральным и краевым бюджетами на зерновые сезона 2022, выделялась трижды. Суммарный объем средств, полученных красноярскими аграриями — 621,3 млн рублей. Еще 221 млн рублей — уже дополнительная поддержка», — пояснил Леонид Шорохов, и. о. зампреда правительства края.

«Субсидии на сбыт 402 тыс. тонн зерновых собственного производства получили 245 сельхозорганизаций края», — отметил он.

Например, 88 млн рублей будут направлены на развитие семейных ферм — их получат те, кто сможет пройти грантовый отбор. На реализацию средств выделят два года.

В апреле 2023 100 млн из казны региона выделили в помощь 14 малым сельхозпроизводителям края — их определили в рамках конкурса грантов «Наш фермер».

В мае в Красноярском крае стартовала посевная кампания: в 2023 планируется засеять больше 1,5 млн гектаров.

 

Еще по теме:

Красноярские аграрии засеяли почти миллион гектаров

Это еще не все — в общей сложности в этом году планируют пустить под посадки почти 1,5 млн га.

Поддержка на высоте

В Красноярском крае сейчас действуют 93 меры финансовой господдержки от различных структур — федеральных и муниципальных. «Деловой квартал» разбирался, на что может рассчитывать бизнес в регионе.

Молодым аграриям обещают 1 млн «подъемных» для работы в Красноярском крае

Эти средства они могут потратить на создание жилищных условий и обустройство в сельской местности.

В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров

Деньги будут выдавать по 21 направлению. Максимальная сумма составит 35 млн рублей.

Сельхозкооперативам Красноярского края окажут господдержку на 53 млн рублей

В 2023 на развитие краевой сельхозкооперации по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выделили 53,2 млн рублей. Отборы на субсидии минсельхоз края проведет в апреле, августе и октябре.

Сельхозпредприятия Красноярского края сфокусировались на птице и свинине

Сельхозорганизации региона существенно нарастили поголовье свиней и птицы. Об этом свидетельствуют данные сельскохозяйственной микропереписи – 2021

Начинающим фермерам Красноярского края выдали грантов на 90 млн рублей

В региональном Минсельхозе подвели годовые итоги программы «Агростартап».

Урожай зерновых превысил 2020 и 2021 в Красноярском крае

В регионе убрано 22,4% зерновых и зернобобовых, намолочено 740,6 тыс. т зерна. Урожайность превышает показатели 2021 и 2020.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в АбаканеИнститут гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане
  • «Лукойл» создаст сеть АЗС в Красноярске«Лукойл» создаст сеть АЗС в Красноярске
  • В Красноярске застроят домами территорию жилого района ИннокентьевскийВ Красноярске застроят домами территорию жилого района Иннокентьевский
  • Привлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостейПривлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостей
  • Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центрыКрасноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.