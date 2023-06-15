Больше 221 млн точечной допподержки получили красноярские аграрии
Средства распределили между 59 сельскохозяйственными организациями, среди которых не только хозяйства, но также ИП и отдельные фермеры.
Таким образом производителям «закрыли» часть затрат, вложенных в производство и дальнейшую реализацию пшеницы, ржи и ячменя в 2022.
На июнь 2023 госпомощь, выделенная федеральным и краевым бюджетами на зерновые сезона 2022, выделялась трижды. Суммарный объем средств, полученных красноярскими аграриями — 621,3 млн рублей. Еще 221 млн рублей — уже дополнительная поддержка», — пояснил Леонид Шорохов, и. о. зампреда правительства края.
«Субсидии на сбыт 402 тыс. тонн зерновых собственного производства получили 245 сельхозорганизаций края», — отметил он.
Например, 88 млн рублей будут направлены на развитие семейных ферм — их получат те, кто сможет пройти грантовый отбор. На реализацию средств выделят два года.
В апреле 2023 100 млн из казны региона выделили в помощь 14 малым сельхозпроизводителям края — их определили в рамках конкурса грантов «Наш фермер».
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