Больше 221 млн точечной допподержки получили красноярские аграрии

Средства распределили между 59 сельскохозяйственными организациями, среди которых не только хозяйства, но также ИП и отдельные фермеры.

Аграриям Красноярского края выделили дополнительную поддержку от государства: сельские хозяйства, индивидуальные предприниматели и самостоятельные фермеры получили 221,5 млн рублей. Выделенные средства направили 59 организациям, которые занимаются производством зерновых.

Таким образом производителям «закрыли» часть затрат, вложенных в производство и дальнейшую реализацию пшеницы, ржи и ячменя в 2022.

На июнь 2023 госпомощь, выделенная федеральным и краевым бюджетами на зерновые сезона 2022, выделялась трижды. Суммарный объем средств, полученных красноярскими аграриями — 621,3 млн рублей. Еще 221 млн рублей — уже дополнительная поддержка», — пояснил Леонид Шорохов, и. о. зампреда правительства края.

«Субсидии на сбыт 402 тыс. тонн зерновых собственного производства получили 245 сельхозорганизаций края», — отметил он.

Например, 88 млн рублей будут направлены на развитие семейных ферм — их получат те, кто сможет пройти грантовый отбор. На реализацию средств выделят два года.

В апреле 2023 100 млн из казны региона выделили в помощь 14 малым сельхозпроизводителям края — их определили в рамках конкурса грантов «Наш фермер».

В мае в Красноярском крае стартовала посевная кампания: в 2023 планируется засеять больше 1,5 млн гектаров.

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Это еще не все — в общей сложности в этом году планируют пустить под посадки почти 1,5 млн га.

Поддержка на высоте

В Красноярском крае сейчас действуют 93 меры финансовой господдержки от различных структур — федеральных и муниципальных. «Деловой квартал» разбирался, на что может рассчитывать бизнес в регионе.

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Эти средства они могут потратить на создание жилищных условий и обустройство в сельской местности.