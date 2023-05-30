Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.05
79,96
85,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские аграрии засеяли почти миллион гектаров

Красноярские аграрии засеяли почти миллион гектаров
Автор фото: Наталья Зубарева. Иллюстрация: t.me/minselhoz24

Это еще не все — в общей сложности в этом году планируют пустить под посадки почти 1,5 млн га.

#НОВОСТИ

В ходе посевной кампании в Красноярском крае уже засеяно почти 950 тыс. га посевных площадей, что составляет 69% от плана. Об этом на заседании президиума правительства Красноярского края рассказал глава регионального Минсельхоза Леонид Шорохов.

По его словам, посевная сейчас идет в 37 районах края. Обеспеченность семенами составляет 100%, а удобрениями — более 90%. Уровень же готовности техники оценивается в 92%, что больше, чем в прошлом году.

Напомним, что посевная кампания 2023 в Красноярском крае стартовала пару недель назад. Всего планируется засеять более 1,5 млн га, из которых 964 тыс. пойдет под зерновые и зернобобовые.

Читайте также:

Молодым аграриям обещают 1 млн «подъемных» для работы в Красноярском крае

Эти средства они могут потратить на создание жилищных условий и обустройство в сельской местности.

Фермеры могут получить на развитие семейных ферм гранты до 30 млн

Минсельхоз Красноярского края принимает заявки на конкурс грантов на развитие семейной фермы.

Легендагро презентовала проект завода по переработке рапса в Красноярском крае

В Назарово презентовали проект строительства завода по переработке рапса.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Из Красноярска в столицу запускают аэробусИз Красноярска в столицу запускают аэробус
  • Стали известны подробности празднования Дня города в КрасноярскеСтали известны подробности празднования Дня города в Красноярске
  • Дом за 85 млн остается самым дорогим среди продающихся в Красноярске коттеджейДом за 85 млн остается самым дорогим среди продающихся в Красноярске коттеджей
  • В Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на БугачеВ Красноярске ищут подрядчика для строительства детсада на Бугаче
  • Красноярск на выходных ждет масштабных ремонт дорогКрасноярск на выходных ждет масштабных ремонт дорог
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.