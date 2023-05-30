Красноярские аграрии засеяли почти миллион гектаров

Это еще не все — в общей сложности в этом году планируют пустить под посадки почти 1,5 млн га.

В ходе посевной кампании в Красноярском крае уже засеяно почти 950 тыс. га посевных площадей, что составляет 69% от плана. Об этом на заседании президиума правительства Красноярского края рассказал глава регионального Минсельхоза Леонид Шорохов.

По его словам, посевная сейчас идет в 37 районах края. Обеспеченность семенами составляет 100%, а удобрениями — более 90%. Уровень же готовности техники оценивается в 92%, что больше, чем в прошлом году.

Напомним, что посевная кампания 2023 в Красноярском крае стартовала пару недель назад. Всего планируется засеять более 1,5 млн га, из которых 964 тыс. пойдет под зерновые и зернобобовые.

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