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В Красноярском крае началась посевная кампания

В Красноярском крае началась посевная кампания
Автор фото: Алина Ковригина. Иллюстрация: krskstate.ru

В этом году планируется засеять более 1,5 млн га.

#НОВОСТИ

Посевная кампания 2023 стартовала в 25 районах Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Начало посевной в регионе затянулось из-за холодной апрельской погоды. На аналогичную дату в прошлом сезоне темпы полевых работ были выше в три раза. Сейчас ситуация выравнивается — способствуют погожие майские дни», — отмечает и.о. министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

На сегодня засеяно уже 118 тыс. га, из которых 92,7 тыс. га зерновыми и зернобобовыми, 17 тыс. га рапсом, 190 га картофелем и 155 га овощами.

Всего же в этом году планируется засеять 1,539 млн га, что на 12 твс. Га больше, чем в 2022. В частности, под зерновые и зернобобовые пойдет 964 тыс. га, под масличные — около 264 тыс. га, под картофель — 31 тыс. га, под овощи — 5,3 тыс. га и под кормовые культуры — 275 тыс. га.

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Автор: Петр Савельев
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