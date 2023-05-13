Легендагро презентовала проект завода по переработке рапса в Красноярском крае

В Назарово презентовали проект строительства завода по переработке рапса.

В мероприятии приняли участие представители инвестора — группы компаний «Легендагро», корпорации развития Енисейской Сибири, депутаты и местные предприниматели.

Предприятие в Назарово станет первым современным маслоэкстракционным заводом по переработке рапса в Восточной Сибири.

Планируемый объем инвестиций в проект — свыше 6 млрд рублей.

Проектная мощность завода составит порядка 330 тыс. т в год.

Планируется производство 140+ тыс. т гидратированного рапсового масла, 180+ тыс. т рапсового шрота и 2+ тыс. т рапсового лецитина.

Запуск предприятия запланирован на 2025, в результате реализации проекта будет создано более 350 новых рабочих мест.

По словам представителей «Легендагро», одной из предпосылок для реализации проекта стало увеличение производства рапса на юге Восточной Сибири за последние 10 лет, а также высокий спрос на эту масличную культуру.

Рапсовое масло и лецитин планируется экспортировать в страны Северо-Восточной Азии, а рапсовый шрот продавать на российском рынке и экспортировать в страны Центральной и Средней Азии, а также в дальнее зарубежье.

Красноярский край является лидером по объемам производства рапса. Выгодное расположение региона вблизи основных потребителей продукции переработки рапса делает его привлекательным для инвестиций в данной сфере. Для успешной реализации проекта нам важна поддержка со стороны региона, в том числе в выстраивании кооперации с местными надежными поставщиками товаров, работ и услуг, а также во взаимодействии с образовательными учреждениями по вопросам подготовки необходимых специалистов», — отметил Дмитрий Савенков, генеральный директор ГК «Легендагро».

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