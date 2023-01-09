Красноярские аграрии в 2022 году активно отправляли зерно в Белоруссию и Китай

Аграрии Красноярского края отправили на экспорт в минувшем году больше всего зерна и масличных культур в Белоруссию, Китай и Казахстан.

ТАСС , что в Беларусь отправили 78,5 тыс. т рапса, в Китай — 15,6 тыс. т зерна, 10,7 тыс. т рапса и 0,7 тыс. т льна, а Казахстан экспортировали 2,9 тыс. т зерна, 1,3 тыс. т рапса и 1,6 т гороха. Пресс-секретарь управления краевого Россельхознадзора Наталья Трешина сообщила, что в Беларусь отправили 78,5 тыс. т рапса, в Китай — 15,6 тыс. т зерна, 10,7 тыс. т рапса и 0,7 тыс. т льна, а Казахстан экспортировали 2,9 тыс. т зерна, 1,3 тыс. т рапса и 1,6 т гороха.

Всего в 2022 из края экспортировали 127 тыс. т зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. В меньших объемах красноярское зерно экспортировалось в Киргизию, Монголию и Латвию. Основной объем экспорта пришелся на рапс — 90,5 тыс. т, овес — 15,7 тыс. т и пшеницу — 5,9 тыс. т.

Что касается российских регионов, то из края зерно активно поставляют в Псковскую, Ленинградскую и Челябинскую области, Приморский край и Санкт-Петербург.

Ранее в краевом правительстве сообщали, что аграрии в 2022 вновь получили максимальный в истории края урожай зерновых и зернобобовых – более 3,2 млн т. Был установлен исторический рекорд по урожайности – 34 центнера зерна с га. Для сравнения, последний рекорд был зарегистрирован в 2020. Тогда этот показатель составил 32,2 центнера зерна с га. Также в 2022 поставлен рекорд по сбору урожая семян рапса – 509 тысяч тонн.

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