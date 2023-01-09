Красноярские аграрии в 2022 году активно отправляли зерно в Белоруссию и Китай
Аграрии Красноярского края отправили на экспорт в минувшем году больше всего зерна и масличных культур в Белоруссию, Китай и Казахстан.
В ноябре годовая инфляция в Красноярском крае замедлилась до 11,9%. Это на 0,66% меньше, чем в октябре. В красноярском отделении Банка России это связывают с высоким урожаем зерна и овощей.
Компании из Красноярского края взяли три награды конкурса «Экспортёр года»
В Новосибирске на форуме «Дни ритейла в Сибири» прошло награждение победителей и призёров окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года» в Сибирском федеральном округе.
В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса
В Рыбинском районе Красноярского края запустили первый завод по переработке рапса. Проект реализует опытно-производственное хозяйство «Солянское».