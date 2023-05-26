Молодым аграриям обещают 1 млн «подъемных» для работы в Красноярском крае
Эти средства они могут потратить на создание жилищных условий и обустройство в сельской местности.
Предприятия агропромышленного комплекса в Красноярском крае продолжают привлекать молодых специалистов. Например, этим категориям полагается по 1 млн «подъемных», чтобы создать себе комфортные условия для жизни и работы в селах региона.
Дорога открыта не только юным: трактористы-машинисты, водители грузовиков и операторы машинного доения любого возраста могут получить по 500 тыс. на обустройство.
Обещают и помощь в улучшении жилищных условий: край может возместить до 90% затрат на строительство либо покупку жилья в селах.
В красноярском Минсельхозе отмечают, что на 2023 молодые специалисты, занятые на предприятиях АПК, могут рассчитывать на заработную плату до 100 тыс. в месяц.
К началу этого года в хозяйстве края было 1 620 открытых вакансий. 433 из них — руководящие должности. Самыми востребованными остаются инженеры, механики, ветврачи, агрономы.
По информации краевого министерства сельского хозяйства и торговли, сейчас работники больше всего требуются предприятиям восточных и центральных районов.
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