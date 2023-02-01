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Сельхозпредприятия Красноярского края сфокусировались на птице и свинине

Сельхозпредприятия Красноярского края сфокусировались на птице и свинине
Иллюстрация: apk-news.ru

Сельхозорганизации региона существенно нарастили поголовье свиней и птицы. Об этом свидетельствуют данные сельскохозяйственной микропереписи – 2021

#НОВОСТИ

По данным сельскохозяйственной микропереписи – 2021 (СХМП) в Красноярском крае отмечено укрупнение сельхозпроизводителей. В сельхозорганизациях в среднем на одно предприятие поголовье птицы за 5 лет увеличилось более чем в 3 раза, свиней – более чем в 2 раза.

За прошедшие 15 лет изменилась отраслевая специализация в животноводстве. Сельхозорганизации все больше фокусируются на свиноводстве
и птицеводстве, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (КФХ и ИП) – на разведении крупного рогатого скота.

Показательна динамика поголовья свиней в сельхозорганизациях: 2006 – 115,8 тыс. голов, 2016 – 361,6 тыс. голов, 2021 – 553,3 тыс. голов. У КФХ и ИП наблюдается значительный рост по поголовью крупного рогатого скота – с 2006 года оно увеличилось более, чем в 16 раз (2006 – 2,7 тыс. голов, 2016 – 21 тыс. голов, 2021 – 44,1 тыс. голов).

В птицеводстве также отмечен рост между сельхозпереписями 2016 и 2021 по сельхозорганизациям. По итогам СХМП-2021 поголовье птицы
в организациях увеличилось до 4,2 млн голов (2016 – 3,7 млн голов). Обратная тенденция наблюдается в КФХ и ИП, где интенсивный рост поголовья птицы между переписями 2006 и 2016 сменился сокращением (2006 – 19,5 тыс. голов, 2016 – 53,4 тыс. голов, 2021 – 27,1 тыс. голов).

 

Автор: Петр Савельев
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