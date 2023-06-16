4 млрд инвестируют в строительство комбината по производству соков в Красноярском крае

Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2023: предполагается, что строительство завершат к 2025.

С 14 июня в Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум-2023. К 16 июня представители Красноярского края уже подписали ряд важных для региона и Сибири документов.

Одно из них — соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в Красноярском крае комбината по производству соков, детского питания и безалкогольных напитков. Озвученный объем требуемых инвестиций на данный момент составляет 3,9 млрд рублей.

Предполагается, что комбинат займет 3,5 гектаров в Емельяновском районе. На его реализацию отведены 2023-2025. По информации пресс-службы правительства Красноярского края, после выхода на проектную мощность годовой объем производства достигнет 530 тыс. тонн.

Документ подписали Сергей Верещагин, исполняющий обязанности председателя правительства края, и Рашад Гасанов, директор ООО «Крастехстрой».

«Сейчас остро стоит вопрос импортозамещения пищевой продукции, поэтому мы приветствуем создание именно собственных производств и технологий», — комментирует Сергей Верещагин.

справка «дк» По данным Rusprofile, ООО «Крастехстрой» действует с июля 2014. В 2017 ему был присвоен статус микропредприятия. За 2022 выручка ООО «Крастехстрой» составила 29 млн рублей. На июнь 2023 отсутствуют сведения об участии предприятия в госзакупках, а также данные о действующих лицензиях.

Емельяновский район прирастет не только этим комбинатом: как сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края, на территории района организуют особо охраняемую природную территорию — микрозаказник «Манской займище».

Кроме того, с мая 2023 в регионе разыскивают инвестора, который готов вложиться в возрождение ликеро-водочного завода «Шушенская марка». Ориентировочный объем требуемых средств — 600 млн рублей.

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