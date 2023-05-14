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Красноярский гольф-клуб «Юдинская долина» станет партнером событий ПМЭФ

Красноярский гольф-клуб «Юдинская долина» станет партнером событий ПМЭФ
Иллюстрация: ДК

«Юдинская долина» поддержала турниры по гольфу, которые включены в спортивную программу Петербургского экономического форума.

#НОВОСТИ

В 2023 ПМЭФ пройдет 14…17 июня. В спортивную программу форума уже традиционно включены турниры по гольфу. Так, например, «Лига ставок» (кубок «Росконгресса») состоится в финальный день ПМЭФ. Гольф-клуб «Юдинская долина» уже второй раз станет партнером гольф-событий форума.

Напомним, гольф-клуб является флагманским объектом большого ландшафтного парка «Юдинская долина». С его запуском в Красноярске появится масштабная гольф-локация международного уровня.

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Автор: Петр Савельев
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