Красноярск — новая точка на карте российского и мирового гольф-туризма

Гольф активно развивается в Красноярске и может стать драйвером развития нового туристического направления региона.

Амбициозные инфраструктурные проекты, спортивные достижения, формирование заинтересованного сообщества — гольф активно развивается в Красноярске и может стать драйвером развития нового туристического направления региона.

В темпе роста

По словам Алёны Дёмкиной, амбассадора гольфа, куратора проекта «Юдинская долина», этот вид спорта действительно завоевывает Красноярск.

— Сегодня много туристов по всему миру интересуются гольфом. И хотя Красноярск пока малоизвестен на мировой карте гольф-туризма, у нас есть большой потенциал для развития данного направления: в первую очередь у нас есть высококлассное поле мирового уровня на 18 лунок «Юдинская долина», которое вводится в эксплуатацию в этом году, хорошо развитая инфраструктура в городе, высокий уровень сервиса, потрясающая природа, огромное количество уникальных мест, хороший насыщенный календарь событий, например гольф-турниры, и другие интересные спортивные и деловые мероприятия, — говорит эксперт.

По мнению Алёны Дёмкиной, потребуется еще около 5…8 лет для того, чтобы гольф-туризм смог вырасти до полной экономической составляющей в регионе, но необходимо заниматься этим поступательно уже сейчас.

— Правильный путь — развитие как международного, так и внутреннего гольф-туризма, когда сильные игроки едут соревноваться и проводить мастер-классы на гольф-полях регионов нашей страны. За счет этого направления мы можем достичь роста показателей уже в течение трех лет в таких важных категориях этого вида спорта, как детский и студенческий гольф, — подчеркивает Алёна Дёмкина.

Гольф-туризм сможет раскрыть туристский потенциал Красноярска как уникального в Сибири гольф-направления

По мировым стандартам

Красноярск как новое гольф-направление интересен туристам и достоин профессионального комплексного подхода при позиционировании и продвижении на мировом и российском локальном рынке уникальных гольф-продуктов.

Гольф-туризм сможет раскрыть туристский потенциал Красноярска как уникального в Сибири гольф-направления. Объединение культурного наследия с развитой современной гольф-инфраструктурой позволяет позиционировать Красноярск как центр притяжения в первую очередь студенческого сообщества гольфистов со всей России и как драйвер гольф-туризма региона.

Гольф-поля России благодаря ее масштабам имеют широкую географию. По всей стране раскинулись объекты, которыми можно по-настоящему гордиться. «Юдинская долина» — один из таких объектов, первый на всей территории за Уралом, первый в Сибири. Проект создан по мировым стандартам гольф-дизайна с привлечением мировых звезд в области гольф-архитектуры. В Красноярске можно создавать интересные туристские продукты. Например, очень хорошо на них реагирует рынок Китая, так как там 3 млн гольфистов. Интересно, что по всему миру 100 млн человек увлекаются гольфом, из них зарегистрированных гольфистов (тех, кто платит ассоциациям гольфа) в районе 57 млн, и больше половины из них путешествуют чаще, чем обычный турист, примерно от 2…3 раз в год. Среди множества наших конкурентных преимуществ, например, низкий трафик и высокий уровень сервиса, поэтому наши гольфисты могут получать максимальное удовольствие от игры в «Юдинской долине». К примеру, во многих зарубежных клубах нет возможности играть, предположим, вдвоем — там к вам «приставят» еще 2-х человек, которых вы не знаете, чтобы обеспечить загрузку флайта.

«Юдинская Долина» — первый за Уралом и в Сибири гольф-клуб мирового уровня

Бизнес в стиле «гольф»

С точки зрения ведения бизнеса гольф-клуб — это точечная проработка своего потенциального клиента. Недаром говорят, что в некоторых странах во время гольфа заключаются 90% сделок. Ведь игра в гольф предоставляет возможность провести с вашим партнером почти целый день вместе в неформальной, располагающей к позитивной беседе обстановке. Гольф в данном случае позволяет наладить или укрепить взаимоотношения, увидеть партнера с разных сторон, пройти совместно поле к победе, поддерживая и помогая друг другу. В общем, игра в гольф точно не уступает деловому ужину, бизнес-переговоры в гольф-клубе могут стать неким трендом.

Кроме этого, гольф-клубы хороши для маркетинговых интеграций, что является неотъемлемой частью MICE-мероприятий. Поля в гольф-клубах представляют собой эффективные рекламные площадки, на которых есть множество вариантов позиционирования своей компании. Это и рекламные щиты, и баннеры, и возможность брендирования лунок, мимо которой не пройдет ни один гольфист. Размещение информации может быть интересно разной аудитории, разным сферам бизнеса: банковскому, отельному, строительному, сфере люкс, автомобильной и масс-медиа. Также компании часто привлекаются к участию в турнирах и различных мероприятиях.

Алёна Дёмкина уверена: в этом году будет цениться все индивидуальное, эксклюзивное и немассовое, а любые мероприятия в гольф-клубе идеально вписываются в данную концепцию.