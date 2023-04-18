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Красноярскому туризму добавят более 400 млн рублей на развитие

Красноярскому туризму добавят более 400 млн рублей на развитие
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Деньги заложены в весенней корректировке краевого бюджета.

#НОВОСТИ

На развитие туризма в Красноярском крае дополнительно выделят 414 млн рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитет по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды регионального Заксобрания, на котором рассматривалась весенняя корректировка краевого бюджета.

Эти деньги будут распределены по нескольким направлениям:

  • обустройство площадки на Николаевской сопке, включая эко парковку на 50 машиномест;
  • сервисное обслуживание установленных сооружений;
  • благоустройство парка «Юдинская долина»;
  • благоустройство Манской петли;
  • создание нового маршрута, который свяжет пос. Удачный, Серебряный лог и экопарк «Гремячая грива».

Помимо этого планируется создать освещенные лыжные трассы, визит-центр, пешеходные зоны, спортивные площадки, парковки и установить систему видеонаблюдения в Березовой роще, которая примыкает к кампусу СФУ.

Еще 55 млн рублей добавят программе школьного туризма. Ожидается, что это позволит в 2023 дополнительно охватить на 5,5 тыс. школьников.

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Реализовать проект планируется к 2024. Первая очередь будет состоять из 15 отдельно стоящих строений

Красноярский край за год посетило около 1 млн туристов

Это только официальные цифры. С учетом неофициального турпотока, их количество может быть в 2.. 2,5 раза больше.

Автор: Петр Савельев
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