Красноярскому туризму добавят более 400 млн рублей на развитие

Деньги заложены в весенней корректировке краевого бюджета.

На развитие туризма в Красноярском крае дополнительно выделят 414 млн рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитет по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды регионального Заксобрания, на котором рассматривалась весенняя корректировка краевого бюджета.

Эти деньги будут распределены по нескольким направлениям:

обустройство площадки на Николаевской сопке, включая эко парковку на 50 машиномест;

сервисное обслуживание установленных сооружений;

благоустройство парка «Юдинская долина»;

благоустройство Манской петли;

создание нового маршрута, который свяжет пос. Удачный, Серебряный лог и экопарк «Гремячая грива».

Помимо этого планируется создать освещенные лыжные трассы, визит-центр, пешеходные зоны, спортивные площадки, парковки и установить систему видеонаблюдения в Березовой роще, которая примыкает к кампусу СФУ.

Еще 55 млн рублей добавят программе школьного туризма. Ожидается, что это позволит в 2023 дополнительно охватить на 5,5 тыс. школьников.

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