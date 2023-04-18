Красноярскому туризму добавят более 400 млн рублей на развитие
Деньги заложены в весенней корректировке краевого бюджета.
На развитие туризма в Красноярском крае дополнительно выделят 414 млн рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитет по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды регионального Заксобрания, на котором рассматривалась весенняя корректировка краевого бюджета.
Эти деньги будут распределены по нескольким направлениям:
- обустройство площадки на Николаевской сопке, включая эко парковку на 50 машиномест;
- сервисное обслуживание установленных сооружений;
- благоустройство парка «Юдинская долина»;
- благоустройство Манской петли;
- создание нового маршрута, который свяжет пос. Удачный, Серебряный лог и экопарк «Гремячая грива».
Помимо этого планируется создать освещенные лыжные трассы, визит-центр, пешеходные зоны, спортивные площадки, парковки и установить систему видеонаблюдения в Березовой роще, которая примыкает к кампусу СФУ.
Еще 55 млн рублей добавят программе школьного туризма. Ожидается, что это позволит в 2023 дополнительно охватить на 5,5 тыс. школьников.
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