Под Красноярском построят новый глэмпинг
Реализовать проект планируется к следующему году. Первая очередь будет состоять из 15 отдельно стоящих строений.
В пос. Усть-Мана (30 км трасс Красноярска — Дивногорск) построят глэмпинг. Соответствующее соглашение с «Центром рекреационных услуг» уже подписано, рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири.
Срок реализации проекта: 2023.. 2024. Объем инвестиций составляет 100 млн рублей. Окупиться , по плану, они должны в течение пяти лет.
На первом этапе планируется построить 15 строений. Что это будет — пока не ясно (авторы проекта предлагают сафари-тенты, купольные конструкции, модульные дома или дома на дереве.
Проект глэмпинга в Усть-Мане был представлен инвесторам на недавней инвестсессии, которую проводил клуб «Миллиард» и КРЕС. Помимо него на ней показали еще с десяток туристических проектов. В частности, двух отелей в «Бобровом Логу» и пятизвездочной гостиницы в Красноярске.
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