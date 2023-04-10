Под Красноярском построят новый глэмпинг

Реализовать проект планируется к следующему году. Первая очередь будет состоять из 15 отдельно стоящих строений.

В пос. Усть-Мана (30 км трасс Красноярска — Дивногорск) построят глэмпинг. Соответствующее соглашение с «Центром рекреационных услуг» уже подписано, рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири.

Срок реализации проекта: 2023.. 2024. Объем инвестиций составляет 100 млн рублей. Окупиться , по плану, они должны в течение пяти лет.

На первом этапе планируется построить 15 строений. Что это будет — пока не ясно (авторы проекта предлагают сафари-тенты, купольные конструкции, модульные дома или дома на дереве.

Проект глэмпинга в Усть-Мане был представлен инвесторам на недавней инвестсессии, которую проводил клуб «Миллиард» и КРЕС. Помимо него на ней показали еще с десяток туристических проектов. В частности, двух отелей в «Бобровом Логу» и пятизвездочной гостиницы в Красноярске.

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Это только официальные цифры. С учетом неофициального турпотока, их количество может быть в 2.. 2,5 раза больше.

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