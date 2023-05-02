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В Красноярском крае определили лучших экспортёров года

В Красноярском крае определили лучших экспортёров года
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярском крае назвали победителей регионального конкурса «Экспортёр года» по итогам 2022. Это пять предприятий из сферы малого бизнеса и пять – среди крупного бизнеса.

#НОВОСТИ
Участниками конкурса стали компании из Красноярска, Железногорска, поселков Березовка и Емельяново, села Дрокино. Среди  крупного бизнеса лучшим экспортёром в сфере промышленности стало АО «Химико-металлургический завод». В деревообрабатывающей отрасли экспортёром года стала ДОК «Енисей», в сфере строительных технологий и материалов – «Комбинат «Волна», в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса – «Птицефабрика «Заря». Впервые также выбрали победителя в номинации «Трейдер года». Это компания «МЭУ». 
 
Что касается малого бизнеса, то в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» победила компания «Гортехмаш-Заводы». В сфере строительных технологий и материалов лучшим назван «Русский профиль». Компания «Агробаланс» стала лучшим экспортёром в сфере агропромышленного комплекса, «Центр Сибири» назван лучшим в деревообрабатывающей сфере, «КВЗ» стала лидером среди предприятий в сфере продовольственных товаров.
 
Участники регионального конкурса могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года». 
 

Справка

 
Конкурс проводится с 2017. При выборе победителей учитывают географию экспорта, объём экспортной выручки, долю объёма экспорта в общем объёме выручки, номенклатуру экспортной продукции, наличие сайта, в том числе на иностранном языке, наличие зарубежных товарных знаков.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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