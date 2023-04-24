Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.04
81,48
89,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские креаторы могут бесплатно изучить финграмотность

Красноярские креаторы могут бесплатно изучить финграмотность
Иллюстрация: freepik.com / pressfoto

На 7-часовом интенсиве представителям арт-кластера расскажут о финансовой безопасности, особенностях налогообложения и нюансах сопровождения собственного дела.

#НОВОСТИ

Представители креативных индустрий Красноярска и региона могут стать участниками образовательного интенсива по финансовой грамотности: интерактивное обучение пройдет 28 апреля в арт-кластере «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10/4). Предпринимателям объяснят особенности правовых форм организации, расскажут об инструментах для достижения финансовых целей и безопасности, а также дадут возможность опробовать полученные знания на практике. Программа образовательного интенсива будет такой:

  • Ирина Варфоломеева, заместитель председателя комитета по финансовым рискам организации «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, в блоке «Финансовая грамотность» раскроет, как и зачем учитывать расходы и доходы, каким образом управлять рисками и достигать финцелей, и какие факторы влияют на материальную безопасность;
  • Дмитрий Богдашин, игропрактик и предприниматель, проведет игру CashFlow («Денежный поток»), суть которой — достигнуть финансовой независимости за счет грамотного управления личными средствами.
  • Юлия Дмитриева, главный бухгалтер Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций, расскажет о налоговых режимах, налогообложении и нюансах сопровождения собственного дела.

Обучение будет проходить в очном формате 28 апреля с 10:00 до 17:00. Присоединиться к нему могут самозанятые, ИП и юрлица, зарегистрированные в Красноярском крае. Для всех респондентов участие будет бесплатным, но предварительно понадобится пройти регистрацию — заявки принимаются до 25 апреля.

Читайте далее:

Предпринимателей Красноярского края зовут участвовать в конкурсе «Экспортер года»

Центр «Мой бизнес» Красноярского края продлил прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года».

Молодые архитекторы Красноярска могут получить до 0,45 млн рублей

В Красноярске стартовал прием заявок на конкурс по оформлению городских пространств «ИСКРА». Участники конкурса могут предложить проекты арт-объектов и получить до 450 тыс. рублей на их реализацию.

Красноярский край отправит бизнес-миссию в Забайкалье

Мероприятие намечено на начало лета. Содержание обещают подогнать под нужды участников.

Автор: Ирина Апуник
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Политологи о назначении Котюкова: «Местным элитам придется уменьшить свои амбиции»Политологи о назначении Котюкова: «Местным элитам придется уменьшить свои амбиции»
  • Михаила Котюкова назначили исполняющим обязанности губернатора Красноярского краяМихаила Котюкова назначили исполняющим обязанности губернатора Красноярского края
  • «Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в города России и заграницу«Аэрофлот» распродает билеты из Красноярска в города России и заграницу
  • Новая команда, рост инвестиций, экопрорыв: что ждут от Михаила Котюкова предпринимателиНовая команда, рост инвестиций, экопрорыв: что ждут от Михаила Котюкова предприниматели
  • Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может стать сенаторомБывший губернатор Красноярского края Александр Усс может стать сенатором
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.