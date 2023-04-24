Красноярские креаторы могут бесплатно изучить финграмотность

На 7-часовом интенсиве представителям арт-кластера расскажут о финансовой безопасности, особенностях налогообложения и нюансах сопровождения собственного дела.

Представители креативных индустрий Красноярска и региона могут стать участниками образовательного интенсива по финансовой грамотности: интерактивное обучение пройдет 28 апреля в арт-кластере «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10/4). Предпринимателям объяснят особенности правовых форм организации, расскажут об инструментах для достижения финансовых целей и безопасности, а также дадут возможность опробовать полученные знания на практике. Программа образовательного интенсива будет такой:

Ирина Варфоломеева , заместитель председателя комитета по финансовым рискам организации «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, в блоке «Финансовая грамотность» раскроет, как и зачем учитывать расходы и доходы, каким образом управлять рисками и достигать финцелей, и какие факторы влияют на материальную безопасность;

, заместитель председателя комитета по финансовым рискам организации «ОПОРА РОССИИ» по Красноярскому краю, в блоке «Финансовая грамотность» раскроет, как и зачем учитывать расходы и доходы, каким образом управлять рисками и достигать финцелей, и какие факторы влияют на материальную безопасность; Дмитрий Богдашин , игропрактик и предприниматель, проведет игру CashFlow («Денежный поток»), суть которой — достигнуть финансовой независимости за счет грамотного управления личными средствами.

, игропрактик и предприниматель, проведет игру CashFlow («Денежный поток»), суть которой — достигнуть финансовой независимости за счет грамотного управления личными средствами. Юлия Дмитриева, главный бухгалтер Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций, расскажет о налоговых режимах, налогообложении и нюансах сопровождения собственного дела.

Обучение будет проходить в очном формате 28 апреля с 10:00 до 17:00. Присоединиться к нему могут самозанятые, ИП и юрлица, зарегистрированные в Красноярском крае. Для всех респондентов участие будет бесплатным, но предварительно понадобится пройти регистрацию — заявки принимаются до 25 апреля.

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