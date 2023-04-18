В Красноярске установят 45 новых детекторов транспорта

В Красноярске в 2023 установят 45 детекторов транспорта на городских магистралях, — сообщают в мэрии мегаполиса.

Работы по установке детекторов продолжаются четвертый год. Они уже работают на П. Железняка, Шахтеров, Караульной. Датчики передают информацию о длине заторов, система их анализирует и выстраивает режим работы сфетофоров.

Эти улицы одни из самых сложных с точки зрения заторовых ситуаций. Благодаря этой системе там разработаны наиболее оптимальные планы работы практически всех светофоров. На некоторых участках режимы их работы перестраиваются десятки раз в сутки, чтобы обеспечить максимальный пропуск автомобилей, который меняется в течение дня. Конечно, такую работу вручную делать было бы невозможно», — рассказывает Роман Васильев, руководитель центра организации дорожного движения города Красноярска.

В 2023 дорожными контроллерами оборудуют еще 63 светофора, они дают возможность дистанционно менять режимы работы светосигнальных комплексов. В марте 2023 контроллеры установили на 8 светофорах по Свердловской.

Для трамваев также до конца 2023 установят интеллектуальное управление. Это поможет обеспечить им максимальный приоритет повысит их скорость. Оборудование уже устанавливают на трамваи, которые двигаются по Красрабу.

Кроме того, до 1 сентября 2023 в городе установят два новых информационных табло на Глинки и Семафорной. На них будет отображаться актуальная дорожная обстановка.

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