Ликеро-водочный завод «Шушенская марка» хотят возродить в Красноярском крае

Сроки реализации проекта пока не называются — власти района ищут инвестора.

В Шушенском районе Красноярского края планируют возобновить деятельность ликеро-водочного завода «Шушенская марка». Об этом на инвестиционной сессии, организованной Корпорацией развития Енисейской Сибири и бизнес-клубом «Миллиард» рассказала начальник отдела экономического развития районной администрации Оксана Хорошавина.

Напомним, что «Шушенская марка» была признана банкротом в 2013. Общий долг компании тогда превышал 1 млрд рублей. В том же году ее гендиректор Виктор Иванов был арестован за мошенничество, а в 2015 его приговорили к пяти годам условно. Завод же в том же 2015 купило предприятие, принадлежащее правительству Красноярского края, а в 2017 его продали компании СТК, которая собиралась возродить производство и даже разработало проект, но он так и не был реализован.

Сейчас очень удачное время для возрождения предприятия. Импорт крепкого алкоголя в Россию в прошлом году снизился на 35% и, по прогнозам участников рынка, этот процесс продолжится. Соответственно ниша освобождается и запуск завода себя окупит», — говорит Оксана Хорошавина.

По подсчетам экономистов районной администрации, перезапуск «Шушенской марки» потребует инвестиций в размере 600 млн рублей, в которые входит и выкуп основных активов у сегодняшнего собственника, и модернизация производства. Окупится эти вложения должны за четыре года.

Плановая мощность нового завода составит порядка 100 тыс. далл. Основная масса выпускаемой продукции — 70,6% — это водка. Остальное: другие вида алкогольных напитков — в частности, бальзамы, настойки, ликеры.

Проводились ли уже переговоры с инвесторами и какова была их реакция Хорошавина не уточнила. Но добавила, что желающие включиться в этот проект могут рассчитывать на всестороннюю поддержку администрации района, которая заинтересована в возрождении предприятия.

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