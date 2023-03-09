«Больше пива, меньше вина»: что и сколько пили красноярцы в прошлом году

Вино оказалось единственным алкогольным продуктом, потребление которого за год снизилось. По остальным отмечен рост.

Объем потребления алкоголя в Красноярском края за 2022 перевалил за 65,2 литра на душу населения. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Наибольшая доля в указанном объеме приходится на пиво, сидр и другую подобную продукцию: ее на человека за год было выпито 52,2 литра, что на 5% больше, чем в 2021. Также прибавило потребление крепкого алкоголя (водка, коньяк и т.п. — все что крепче 25 градусов) — за год оно увеличилось на 8,2%, составив 6,9 литра на душу населения. Вино же напротив — сбавило обороты. Его стали пить на 6,3% меньше (6,1 л ндн).

Самым пьющим регионом Сибири по итогу 2022 стала Хакасия — 91,5 литра на душу населения, из которых 81,7 литра приходится на пиво. Самой же «сухой» территорией оказалась Тува — 29 литров на душу населения.

Примечательно, что в среднем по России потребление алкоголя на душу населения также составило 65,2 литра. По категориям результаты страны тоже практически такие же как в крае: 52,2 литра, 6,8 литра и 6,2 литра соответственно. Правда, рост отмечен только по крепкому алкоголю — 7,5%. Пива же стали пить меньше на 0,1%, а вина — на 5,5%.

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