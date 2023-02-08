Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.02
70,89
75,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Аудитория красноярских фитнес-клубов стала меньше на треть в 2022

Аудитория красноярских фитнес-клубов стала меньше на треть в 2022
Иллюстрация: freepik.com

За 2022 количество посетителей в тренажёрных залах и фитнес-клубах Красноярского края снизилось на 31% — так на спортивной индустрии отразилась отмена пандемийных ограничений.

#НОВОСТИ

В 2022 в фитнес-клубах и спортивных секциях Красноярского края поток посетителей снизился на 30,8%, что в пересчёте составило 78,7 тыс. человек. Как следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, такой показатель стал максимальным в Сибири.

Отрицательный результат зафиксировали также в Новосибирской области, где снижение составило 4,8%. 

В остальных же регионах Сибирского федерального округа по итогам 2022 фитнес-залы стали востребованнее. Так, самый заметный рост показали республика Тыва — 201% и республика Алтай — 102,3%. Больше чем на треть увеличился поток посетителей в залах республики Хакасия — 32,7% и Кемеровской области — 31,6%. В Иркутской области этот показатель вырос на 22,4%.

Менее ощутимые результаты отметили в Томской и Омской областях — 6,1% и 5,6% соответственно.

Самый минимальный прирост в 4,4% зафиксировали в Алтайском крае.

Общий рост потока посетителей фитнес-клубов и спортивных секций во всех регионах СФО составил 6,2%.

Всего в России за 2022 количество постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций выросло на 984 тыс. человек, или на 6,8%, достигнув 15,4 млн, свидетельствуют опросные данные Росстата.

Самые масштабные результаты показали республика Тыва и Калининградская область — 201% и 198,6% соответственно. А вот самый значительный спад зафиксировали в Чукотском автономном округе: показатель оценили в 72,9%.

Интерес к спорту и различной физической активности достиг максимума в разгар пандемии: в 2020 о систематических походах в спортивные залы рассказали 14,3% жителей страны. Ещё 23,6% тренировались дома или на открытом воздухе.

Спад начался в 2021 — карантинные ограничения начали слабеть, и привычные виды отдыха снова становились доступными. Суммарно отток из спортзалов составил четверть тренирующихся — 5,1 млн человек. Аналогичное снижение зафиксировали и в прошлом году.

Читайте также:

Налоговый вычет за ЗОЖ: краевое минспорта собирает перечень спортзалов и фитнес-клубов

Ведомство готовит реестр организаций, работающих в сфере физкультуры и спорта, это в том числе бассейны, спортзалы и фитнес-клубы. Их клиенты смогут получить налоговый вычет за расходы на спорт.

Чем больше людей играют в гольф, тем он доступнее

Интерес к гольфу за 2022 вырос. Команда энтузиастов в течение года активно развивала гольф-культуру в Красноярске и преуспела, добившись ощутимых результатов.

Автор: Ирина Апуник
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск возглавил рейтинг самых загрязненных городов мираКрасноярск возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира
  • «Достать чернил»: Красноярск ожидает штиль и потепление на новой неделе«Достать чернил»: Красноярск ожидает штиль и потепление на новой неделе
  • По-купечески: первый history-отель Красноярска откроют к КЭФ-2023По-купечески: первый history-отель Красноярска откроют к КЭФ-2023
  • «Спокойствие, только спокойствие!» — первый зам ответил на слухи об отставке губернатора«Спокойствие, только спокойствие!» — первый зам ответил на слухи об отставке губернатора
  • Fresco из Красноярска вошел в финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»Fresco из Красноярска вошел в финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.