Аудитория красноярских фитнес-клубов стала меньше на треть в 2022

За 2022 количество посетителей в тренажёрных залах и фитнес-клубах Красноярского края снизилось на 31% — так на спортивной индустрии отразилась отмена пандемийных ограничений.

В 2022 в фитнес-клубах и спортивных секциях Красноярского края поток посетителей снизился на 30,8%, что в пересчёте составило 78,7 тыс. человек. Как следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, такой показатель стал максимальным в Сибири.

Отрицательный результат зафиксировали также в Новосибирской области, где снижение составило 4,8%.

В остальных же регионах Сибирского федерального округа по итогам 2022 фитнес-залы стали востребованнее. Так, самый заметный рост показали республика Тыва — 201% и республика Алтай — 102,3%. Больше чем на треть увеличился поток посетителей в залах республики Хакасия — 32,7% и Кемеровской области — 31,6%. В Иркутской области этот показатель вырос на 22,4%.

Менее ощутимые результаты отметили в Томской и Омской областях — 6,1% и 5,6% соответственно.

Самый минимальный прирост в 4,4% зафиксировали в Алтайском крае.

Общий рост потока посетителей фитнес-клубов и спортивных секций во всех регионах СФО составил 6,2%.

Всего в России за 2022 количество постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций выросло на 984 тыс. человек, или на 6,8%, достигнув 15,4 млн, свидетельствуют опросные данные Росстата.

Самые масштабные результаты показали республика Тыва и Калининградская область — 201% и 198,6% соответственно. А вот самый значительный спад зафиксировали в Чукотском автономном округе: показатель оценили в 72,9%.

Интерес к спорту и различной физической активности достиг максимума в разгар пандемии: в 2020 о систематических походах в спортивные залы рассказали 14,3% жителей страны. Ещё 23,6% тренировались дома или на открытом воздухе.

Спад начался в 2021 — карантинные ограничения начали слабеть, и привычные виды отдыха снова становились доступными. Суммарно отток из спортзалов составил четверть тренирующихся — 5,1 млн человек. Аналогичное снижение зафиксировали и в прошлом году.

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