Налоговый вычет за ЗОЖ: краевое минспорта собирает перечень спортзалов и фитнес-клубов

Ведомство готовит реестр организаций, работающих в сфере физкультуры и спорта, это в том числе бассейны, спортзалы и фитнес-клубы. Их клиенты смогут получить налоговый вычет за расходы на спорт.

Реестр формируется по заявкам предпринимателей, главное требование – деятельность в сфере физической культуры и спорта должна быть основным ОКВЭДом, заявки принимаются до 16 октября. Требуются также документы, подтверждающие наличие профильного образования у сотрудников.

Налоговый вычет будет применяться к доходам клиентов спортивных клубов, полученных с 1 января 2022 года. То есть, уже в 2023 можно будет подать заявление на возмещение 13%, потраченных на спорт и фитнес. Максимальная сумма вычета – 15 600 рублей, это значит, что человек за год потратил на спорт 120 000 рублей.

Как уточняют в министерстве, налоговый вычет можно получить не только за себя, но и за детей.