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Текучка кадров в Красноярском крае превысила 9%

Текучка кадров в Красноярском крае превысила 9%
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: pixabay.com

В абсолютных цифрах она оказалась самой большей в Сибири.

#НОВОСТИ

За третий квартал 2022 из крупных и средних компаний Красноярского края уволилось 71 тыс. человек — это 9,3% от общей штатной численности персонала, посчитали в аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По числу уволенных в этом сегменте край оказался на первом месте в Сибирском федеральном округе, а по их доле в общем количестве занятых — на предпоследнем (в Иркутской области и Хакасии этот показатель составил 8,8%).

Примечательно, что за отчетный период в Красноярском крае крупные и средние предприятия приняли на работу ту же 71 тыс. человек. Похожий результат (по разнице между уволенными и устроенными) показали также Новосибирская область и Хакасия. А вот в Кемеровской, Омской и Томской областях дельта оказалась отрицательной — т.е. на работу было принято меньше, чем уволено. В остальных же регионах СФО устроенных было больше, чем уволенных.

Добавим, что в третьем квартале 2021 крупный и средний бизнес в Красноярском крае было уволено 67,5 тыс. человек, а трудоустроено 64,1 тыс.

В целом по России за отчетный период оставили прежние места работы в крупных и средних компаниях 3,24 млн человек (9,8% от штатной численности), а нашло работу 3,16 млн (9,5%).

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И это один из самых низких показателей по Сибири.

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Автор: Петр Савельев
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