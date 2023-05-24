Центральный рынок Красноярска может сменить собственника

После продажи его планируют превратить в фермерский рынок по типу московских — с торговыми рядами, фуд-кортом и кулинарной студией.

Компания «Байкал-Ресурс-Финанс», которая владеет Центральным рынком Красноярска, готова продать его за 160 млн рублей. Об этом на недавней инвестиционной сессии клуба «Миллиард и Корпорации развития Енисейской Сибири рассказал руководитель дирекции по инвестиционному развитию КРЕС Борис Харченко.

Смена собственника участка земли площадью 20 000 кв. м. и зданий площадью почти 7,5 тыс. кв. м. является частью инвестиционного проекта по созданию в этом месте фермерского рынка.

Прилегающая к рынку территория сейчас активно развивается. Появились офисные центры корпораций, в планах еще один. Это будет хорошая точка притяжения с большой проходимостью», — сказал Харченко.

Общий объем инвестиций, которые потребуются для реализации проекта составляет 2,5 млрд рублей. Большая часть этих денег пойдет на реконструкцию зданий и сооружений. Окупятся вложения, по подсчетам специалистов КРЕС, в горизонте восьми лет.

Напомним, что в 2015 надзорные органы Красноярского края требовали от «Байкал-Ресурс-Финанса» провести капитальный ремонт здания рынка, а до этого момента закрыть его. Работы начались в 2016. Параллельно с этим рынок выставили на продажу, запросив за него 270 млн рублей.

Читайте также:

«Первые вышли»: в Красноярске начали благоустраивать общественные пространства

Пока работы идут только на одном объекте, но на этой неделе к нему добавятся еще два.

В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом

Объект разместится на пересечении 9 Мая и Водопьянова, где ранее был Казачий рынок. Долгое время там был пустырь, сейчас участок благоустраивают по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Красноярске открылся новый мебельный цех

В Красноярске 23 мая 2023 состоялось открытие нового мебельного цеха. Проект реализовала компания «М-Кит».